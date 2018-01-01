المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يعفي بعض المؤسسات العمومية من ضريبة TVA ﻿

صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه مساء يومه الجمعة، على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في قانون مالية 2018، والمتعلقة بإعفاء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة،

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صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه مساء يومه الجمعة، على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في قانون مالية 2018، والمتعلقة بإعفاء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة، وكذا الخدمات المقدمة من طرف بعض المؤسسات والهيئات من الضريبة على القيمة المضافة، ويتعلق الأمر بمؤسسة محمد السادس للتضامن ومعهد البحث في داء السرطان، وكذا منح الحق في إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المنشآت المكلفة بتحلية مياه البحر، وذلك عن طريق تحرير طلب الإرجاع وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض، وفق الكيفيات المنصوص عليها، مع تصفية المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ دين الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم، والتي لا يمكن استنزالها.

وأكد البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة في هذا الصدد، أن هذا النص القانوني الذي تقدم به وزير الإقتصاد والمالية، يرتبط بمشروع مرسوم رقم 01-18-2 بتتميم المرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 ( 31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وهو مشروع المرسوم الذي يتمم المادتين 8 و 25 من المرسوم السابق ذكره في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.