 تنفيذا للتوجيهات الملكية .. هذا ما قررته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة فيما يخص ترحيل المغاربة العالقين بليبيا ﻿
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تنفيذا للتوجيهات الملكية .. هذا ما قررته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة فيما يخص ترحيل المغاربة العالقين بليبيا | بوليتيك

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. هذا ما قررته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

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تنفيذا للتوجيهات الملكية .. هذا ما قررته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة فيما يخص ترحيل المغاربة العالقين بليبيا

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 00:11 تنفيذا للتوجيهات الملكية .. هذا ما قررته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة فيما يخص ترحيل المغاربة العالقين بليبيا | بوليتيك
تنفيذا للتوجيهات الملكية .. هذا ما قررته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة فيما يخص ترحيل المغاربة العالقين بليبيا
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الوقوف إلى جانب المغاربة الموجودين في وضعية صعبة خارج الوطن، و المحتاجين إلى الدعم و المساندة حفاظا على سلامتهم و كرامتهم، انطلاقا من هذه الرؤية،

 ''شــوف تيفي''

 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الوقوف إلى جانب المغاربة الموجودين في وضعية صعبة خارج الوطن، و المحتاجين إلى الدعم و المساندة حفاظا على سلامتهم و كرامتهم، انطلاقا من هذه الرؤية، اشتغلت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، منذ مدة على ترحيل المغاربة العالقين بليبيا، و معلوم أن هذه العملية الأخيرة تعتبر الثالثة من نوعها في ظرف لا يتجاوز خمسة أشهر.

 وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة فقد تم نقل 200 مواطن مغربي ليلة عيد الأضحى الماضي، و ذلك باستئجار طائرتين تابعتين للشركة الليبية للنقل الجوي الإفريقية أما العملية الثانية و التي شملت 235 مواطنا، تم نقلهم عبر التراب الليبي نحو مطار جربة التونسي، ليتم ترحيلهم عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الملكية المغربية، تم تخصيصها لهذا الغرض .

 ويضيف ''البلاغ'' أنه فيما يخص العملية الثالثة و التي انطلقت مساء يومه الجمعة 12 يناير 2018، ستشمل 338 مواطنا مغربيا، سيتم نقلهم بواسطة طائرتين تابعتين للشركة الليبية للنقل الجوي الإفريقية نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، هذه العملية كسابقاتها عرفت تنسيقا تاما مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن طريق مديرية الشؤون القنصلية و الاجتماعية، وسفارة المملكة المغربية بتونس، و بتأطير محكم من الأجهزة الأمنية المغربية، هذه الأخيرة انتقلت إلى عين المكان قصد القيام بالإجراءات اللازمة لتحديد هوية العالقين، بتعاون مع السلطات الليبية التي قدمت كل التسهيلات لنجاح عملية الترحيل.

 هــذا وقد وفرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة كل الظروف اللوجستيكية لنقل العائدين عبر حافلات خاصة إلى مدن إقامتهم، مع توفير شروط جيدة للاستقبال، من تغذية و طاقم طبي متعدد الاختصاصات،

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات الثلاث قد خصص لها غلاف مالي من طرف الحكومة المغربية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي بلاغ وزارة المقيمين بالخارج شؤون الهجرة

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