الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم لإدماج المتصرفين في درجة مفتشي الشغل وإحداث أجرة عن خدمات مؤسسة تدبير وتخزين العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية ﻿

ضمن النصوص القانونية الثلاثة لمشاريع المراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي في اجتماعه ليومه الجمعة، هناك نصين قانونين، أحدهما تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني يتعلق بإدماج بعض المتصرفين

''شوف تيفي''

ضمن النصوص القانونية الثلاثة لمشاريع المراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي في اجتماعه ليومه الجمعة، هناك نصين قانونين، أحدهما تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين للوزارة ضمن هيئة تفتيش الشغل، فيما النص القانوني الثاني تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن مشروع المرسوم الأول الذي يحمل رقم 765-17-2، يهدف إلى تعزيز جهاز التفتيش بعناصر مؤهلة تتناسب مع حجم وأهمية المهام الموكولة إليها، وكذا محاولة التغلب على العجز الحاصل في هذا المجال، وذلك عبر إدماج المتصرفين من الدرجة الثالثة في درجة مفتشي الشغل من الدرجة الثالثة، والمتصرفين من الدرجة الثانية في درجة مفتشي الشغل من الدرجة الثانية، مقابل إدماج المتصرفين من الدرجة الأولى في درجة مفتشي الشغل من الدرجة الأولى.

أما بخصوص مشروع المرسوم الثاني رقم 808-17-2 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 716-14-2 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015)، فقد أشار البلاغ الحكومي، إلى أنه يهدف إلى توسيع مهام المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وذلك لغاية تمكينها من بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية من دون حاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها، وهو ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية، يوضح مضمون البلاغ الصحفي ذاته.