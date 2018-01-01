 الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم لإدماج المتصرفين في درجة مفتشي الشغل وإحداث أجرة عن خدمات مؤسسة تدبير وتخزين العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تغييرات في صفوف وحدات الدرك المكلفة بتأمين القصور الملكية | بوليتيك

تغييرات في صفوف وحدات الدرك المكلفة بتأمين القصور الملكية

بعد أن خانت زوجها أرسلت حراس أمن خاص لاغتصاب عشيقها وتعذيبه | مجتمع

بعد أن خانت زوجها أرسلت حراس أمن خاص لاغتصاب عشيقها وتعذيبه

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط | مجتمع

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط

فرنسية تنتمي لتنظيم إرهابي بسوريا تود الرجوع إلى بلادها | دولي

فرنسية تنتمي لتنظيم إرهابي بسوريا تود الرجوع إلى بلادها

البيت الأبيض ينفي شراء صمت ممثلة إباحية | دولي

البيت الأبيض ينفي شراء صمت ممثلة إباحية

غوغل يحتفل بكأس أمم إفريقيا للمحليين | نت 2.0

غوغل يحتفل بكأس أمم إفريقيا للمحليين

الحكومة تصادق على مشروع قانون إجبارية التصريح في نظام CNSS وتعزيز مراقبة الصندوق على صحة الشواهد الطبية | بوليتيك

الحكومة تصادق على مشروع قانون إجبارية التصريح في نظام CNSS وتعزيز مراقبة الصندوق على صحة الشواهد

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يعفي بعض المؤسسات العمومية من ضريبة TVA | بوليتيك

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يعفي بعض المؤسسات العمومية من ضريبة TVA

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. هذا ما قررته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة فيما يخص ترحيل المغاربة العالقين بليبيا | بوليتيك

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. هذا ما قررته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم لإدماج المتصرفين في درجة مفتشي الشغل وإحداث أجرة عن خدمات مؤسسة تدبير وتخزين العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 23:55 الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم لإدماج المتصرفين في درجة مفتشي الشغل وإحداث أجرة عن خدمات مؤسسة تدبير وتخزين العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية | بوليتيك
الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم لإدماج المتصرفين في درجة مفتشي الشغل وإحداث أجرة عن خدمات مؤسسة تدبير وتخزين العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية
ضمن النصوص القانونية الثلاثة لمشاريع المراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي في اجتماعه ليومه الجمعة، هناك نصين قانونين، أحدهما تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني يتعلق بإدماج بعض المتصرفين

''شوف تيفي''

ضمن النصوص القانونية الثلاثة لمشاريع المراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي في اجتماعه ليومه الجمعة، هناك نصين قانونين، أحدهما تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين للوزارة ضمن هيئة تفتيش الشغل، فيما النص القانوني الثاني تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن مشروع المرسوم الأول الذي يحمل رقم 765-17-2، يهدف إلى تعزيز جهاز التفتيش بعناصر مؤهلة تتناسب مع حجم وأهمية المهام الموكولة إليها، وكذا محاولة التغلب على العجز الحاصل في هذا المجال، وذلك عبر إدماج المتصرفين من الدرجة الثالثة في درجة مفتشي الشغل من الدرجة الثالثة، والمتصرفين من الدرجة الثانية في درجة مفتشي الشغل من الدرجة الثانية، مقابل إدماج المتصرفين من الدرجة الأولى في درجة مفتشي الشغل من الدرجة الأولى.

أما بخصوص مشروع المرسوم الثاني رقم 808-17-2 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 716-14-2 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015)، فقد أشار البلاغ الحكومي، إلى أنه يهدف إلى توسيع مهام المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وذلك لغاية تمكينها من بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية من دون حاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها، وهو ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية، يوضح مضمون البلاغ الصحفي ذاته.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الحكومة لإدماج المتصرفين القوات المسلحة الملكية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تغييرات في صفوف وحدات الدرك المكلفة بتأمين القصور الملكية | بوليتيك

تغييرات في صفوف وحدات الدرك المكلفة بتأمين القصور الملكية

الحكومة تصادق على مشروع قانون إجبارية التصريح في نظام CNSS وتعزيز مراقبة الصندوق على صحة الشواهد الطبية | بوليتيك

الحكومة تصادق على مشروع قانون إجبارية التصريح في نظام CNSS وتعزيز مراقبة الصندوق على صحة الشواهد الطبية

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يعفي بعض المؤسسات العمومية من ضريبة TVA | بوليتيك

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يعفي بعض المؤسسات العمومية من ضريبة TVA

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. هذا ما قررته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة فيما يخص ترحيل المغاربة العالقين بليبيا | بوليتيك

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. هذا ما قررته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة فيما يخص ترحيل المغاربة العالقين بليبيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..واش المغاربة كيحتافلو بالسنة الأمازيغية ..أجوبة مثيرة من الشارع المغربي | Be Happy
منذ 12 دقيقة

بالفيديو..واش المغاربة كيحتافلو بالسنة الأمازيغية ..أجوبة مثيرة من الشارع المغربي

بالفيديو..تفاصيل تعاقد الوداد مع لاعب المنتخب المغربي عبد الحميد الكوثري | حصاد اليوم

بالفيديو..تفاصيل تعاقد الوداد مع لاعب المنتخب المغربي عبد الحميد الكوثري

بالفيديو..جمال السلامي: كنعولو على جمهور الوداد والرجاء لتحقيق لقب الشان | خارج البلاطو

بالفيديو..جمال السلامي: ''كنعولو على جمهور الوداد والرجاء لتحقيق لقب الشان''

بالفيديو...لحظة انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء وإعلانه مغادرة رئاسة الفريق | خارج البلاطو

بالفيديو...لحظة انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء وإعلانه مغادرة رئاسة الفريق

﻿

آخر المستجدات

تغييرات في صفوف وحدات الدرك المكلفة بتأمين القصور الملكية | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

تغييرات في صفوف وحدات الدرك المكلفة بتأمين القصور الملكية

بعد أن خانت زوجها أرسلت حراس أمن خاص لاغتصاب عشيقها وتعذيبه | مجتمع

بعد أن خانت زوجها أرسلت حراس أمن خاص لاغتصاب عشيقها وتعذيبه

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط | مجتمع

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط

فرنسية تنتمي لتنظيم إرهابي بسوريا تود الرجوع إلى بلادها | دولي

فرنسية تنتمي لتنظيم إرهابي بسوريا تود الرجوع إلى بلادها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.