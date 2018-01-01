هـــاعلاش أثناء محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقة .. محامي الدولة قال ''هناك 700 من الضحايا''.. والقاضي رد عليه وأنت 701 (تفاصيل مثيرة جدا) ﻿

بعدما شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أشغال محاكمة المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة بمن فيهم ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه ، والصحافي ''حميد المهداوي'' ، يومه الجمعة وطالت المحاكمة لآخر ساعات

''شــوف تيفي''

بعدما شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أشغال محاكمة المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة بمن فيهم ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه ، والصحافي ''حميد المهداوي'' ، يومه الجمعة وطالت المحاكمة لآخر ساعات من الليل، حيث وقعت أشياء طريفة بين هيئة دفاع المعتقلين والطرف المدني والهيئة التي تبث في الحكم.

واصــل ''الحسيني كروط'' مرافعته بصفته محامي الطرف المدني ودفاع الدولة المغربية بعد زميله ''عبد الكبير طبيح'' ، حيث لحقه الوقت على الساعة 7 ، بسبب مرافعة ''طبيح'' التي طالت وأمتعت حتى هيئة دفاع المعتقلين والتي اعتبرها الجميع بالمرافعة القانونية التي أوضحت ما لبس على الرأي العام حول المفهوم القانوني لدفاع الدولة المغربية وأبرز نيابته عن الدولة ولا سيما الإدارة العامة للأمن الوطني في بنود قانونية صرفة واستفاض في التأويلات القانونية لبعض الفصول المرتبطة بها إلى درجة قال له أحدهم داخل المحكمة ''حاول علينا أستاذ راك تكرفصتي علينا...'' .

وبــدأ ''الحسيني'' مرافعته بإتمام ما أوضحه ''طبيح'' إلا أنه ربط شرحه ببعض الأحداث والوقائع التي سبق وترافع عنها محامون نصبتهم الدولة المغربية، قبل أن يرفع القاضي الجلسة للاستراحة عزما منه على طول ليلة المحاكمة وإنهاء مرافعة الطرف المدني ليدخل بعد ذلك ويعلن بداية الجلسة على الساعة 8 وبعدها تقدم ''الحسيني'' بملتمس تأجيل الجلسة قائلا : لقد أصابنا العياء ونال منا سيدي القاضي ولهذا نلتمس من مجلسكم الموقر تأجيل الجلسة'' إلا أنه يفاجأ برد القاضي ''تكلم عن نفسك نحن لا زلنا على استعداد لمواصلة أشغال الجلسة'' نفس الشيء الذي قاله الوكيل العام أثناء تعقيبه على الملتمس ، إلا أن هيئة دفاع المعتقلين ضمت ملتمسها لملتمس الطرف المدني وطالبت هي الأخرى بالتأجيل .

وفي هذا السياق صرح ''الحسيني'' موجها الخطاب إلى القاضي '' راه أنا مزال مابديت تا المقدمة وعدنا 700 ديال الضحايا خاصنا ندافعوا عليهم أكثر من المتهمين الذين سبق وتم الدفاع عنهم'' ليرد عليه القاضي مبتسما ''وأنت 701'' وعــم الضحك القاعة بمن فيهم المعتقلين أيضا، وبقي السؤال لماذا قال القاضي هذا الكلام للمحامي ''الحسيني'' لا سيما وأنه رفع الجلسة بعدها مباشرة وأعلن التأجيل...؟ إلا أنه بعد إعلان التأجيل وإخلاء القاعة وخروج بعض الحضور الذين واكبوا أشغال الجلسة ، أخبره القاضي أنه سيتدخل ويوقفه إذا أطال المرافعة وأنه سيكون ضحية كذلك وبذلك سيكون 701 .

هــذا وقد تــم تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل لإتمام مرافعة الطرف المدني للإجابة على كل الدفوع الشكلية والملتمسات الأولية التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين ، وكذلك التقدم بدفوعهم كطرف مدني في القضية .