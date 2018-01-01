ممثل الجامعة لشوف سبور : على حسبان أن يمتثل للقضاء ويقبل بحضور المنخرطين المشطب عليهم ﻿

كشف عبد الصادق بودال ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن محمد بودريقة يتوفر على أمر قضائي يؤكد ضرورة حضوره رفقة مجموعة من المنخرطين للجمع العام العادي.

شوف سبور

كشف عبد الصادق بودال ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن محمد بودريقة يتوفر على أمر قضائي يؤكد ضرورة حضوره رفقة مجموعة من المنخرطين للجمع العام العادي.

وأفاد بودال في تصريح لشوف سبور، أن مجموعة من المنخرطين المشطب عليهم من طرف إدارة النادي سيكون بإمكانهم الحضور للجمع العام بأمر من المحكمة وما على سعيد حسبان إلا الامتثال لقرار القضاء أو يكون مرفوقا بما يثبت طعن الحكم القضائي.

وتابع قائلا :" حسب ما توصلت به فإن بودريقة ومجموعة من المنخرطين المشطب عليهم بإمكانهم حضور الجمع العام".