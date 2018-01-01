حصري..أول تصريح للفنانة لطيفة رأفت بعدما جاها اختناق وداوها للمستشفى+فيديو ﻿

كشفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت لـ ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، عن تحسن حالتها الصحية، عقب إصابتها أمس الخميس، باختناق حاد تم على إثره نقلها إلى المستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة.

"شوف تيفي"

كشفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت لـ "شوف تيفي" يومه الجمعة، عن تحسن حالتها الصحية، عقب إصابتها أمس الخميس، باختناق حاد تم على إثره نقلها إلى المستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأبرزت لطيفة رأفت بأنها كانت مصابة بنزلة برد خلال تواجدها بالمغرب، ومباشرة بعد وصولها إلى مصر ونظرا لتعب السفر وعدم إتمام وصفتها الطبية، تدهورت حالتها الصحية، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكدت الفنانة المغربية بأن الإعلام المصري، اهتم هو الآخر بحالتها الصحية، موجهة في الوقت نفسه الشكر لجميع من اطمئن عن حالتها الصحية.