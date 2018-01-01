 عاجل..منع بودريقة من دخول القاعة الرياضية المحتضنة للجمع العام لفريق الرجاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تغييرات في صفوف وحدات الدرك المكلفة بتأمين القصور الملكية | بوليتيك

تغييرات في صفوف وحدات الدرك المكلفة بتأمين القصور الملكية

بعد أن خانت زوجها أرسلت حراس أمن خاص لاغتصاب عشيقها وتعذيبه | مجتمع

بعد أن خانت زوجها أرسلت حراس أمن خاص لاغتصاب عشيقها وتعذيبه

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط | مجتمع

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط

فرنسية تنتمي لتنظيم إرهابي بسوريا تود الرجوع إلى بلادها | دولي

فرنسية تنتمي لتنظيم إرهابي بسوريا تود الرجوع إلى بلادها

البيت الأبيض ينفي شراء صمت ممثلة إباحية | دولي

البيت الأبيض ينفي شراء صمت ممثلة إباحية

غوغل يحتفل بكأس أمم إفريقيا للمحليين | نت 2.0

غوغل يحتفل بكأس أمم إفريقيا للمحليين

الحكومة تصادق على مشروع قانون إجبارية التصريح في نظام CNSS وتعزيز مراقبة الصندوق على صحة الشواهد الطبية | بوليتيك

الحكومة تصادق على مشروع قانون إجبارية التصريح في نظام CNSS وتعزيز مراقبة الصندوق على صحة الشواهد

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يعفي بعض المؤسسات العمومية من ضريبة TVA | بوليتيك

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يعفي بعض المؤسسات العمومية من ضريبة TVA

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. هذا ما قررته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة فيما يخص ترحيل المغاربة العالقين بليبيا | بوليتيك

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. هذا ما قررته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

عاجل..منع بودريقة من دخول القاعة الرياضية المحتضنة للجمع العام لفريق الرجاء

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 19:00 عاجل..منع بودريقة من دخول القاعة الرياضية المحتضنة للجمع العام لفريق الرجاء | سبور
عاجل..منع بودريقة من دخول القاعة الرياضية المحتضنة للجمع العام لفريق الرجاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رجال الأمن الخاص، منعوا قبل قليل من يومه الجمعة، محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي من دخول القاعة الرياضية التي تحتضن فعاليات الجمع العام الخاص

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن رجال الأمن الخاص، منعوا قبل قليل من يومه الجمعة، محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي من دخول القاعة الرياضية التي تحتضن فعاليات الجمع العام الخاص بالفريق الأخضر.

وأوضح المصدر ذاته أن بودريقة، حاول الدخول من البوابة الخاصة بمرآب ركن السيارات، ليتم مرة أخرى منعه، مبرزا في الوقت نفسه إلى أن منخرطين بمكتب الرجاء، قاموا بالتدخل وساعدوا بودريقة على دخول القاعة.

وأشار ذات المصدر أن بودريقة قد حل برفقة عون قضائي، وفور دخوله للقاعة ، قال إنه يتوفر على حكم قضائي يمكنه من حضور الجمع العام لفريق الرجاء البيضاوي .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محمد بودريقة الجمع العام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الخلفاوي لشوف سبور : ظروف الرجاء لا تسمح لي بتقديم ترشيحي لرئاسة الفريق | سبور

الخلفاوي لشوف سبور : ظروف الرجاء لا تسمح لي بتقديم ترشيحي لرئاسة الفريق

لاعبان يغادران مقر إقامة المنتخب الوطني المحلي قبل مباراة الافتتاح | سبور

لاعبان يغادران مقر إقامة المنتخب الوطني المحلي قبل مباراة الافتتاح

بالفيديو.. عموتة يخرج عن صمته ويكشف عن مؤامرة بعض اللاعبين | سبور

بالفيديو.. عموتة يخرج عن صمته ويكشف عن مؤامرة بعض اللاعبين

ممثل الجامعة لشوف سبور : على حسبان أن يمتثل للقضاء ويقبل بحضور المنخرطين المشطب عليهم | سبور

ممثل الجامعة لشوف سبور : على حسبان أن يمتثل للقضاء ويقبل بحضور المنخرطين المشطب عليهم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..واش المغاربة كيحتافلو بالسنة الأمازيغية ..أجوبة مثيرة من الشارع المغربي | Be Happy
منذ 22 دقيقة

بالفيديو..واش المغاربة كيحتافلو بالسنة الأمازيغية ..أجوبة مثيرة من الشارع المغربي

بالفيديو..تفاصيل تعاقد الوداد مع لاعب المنتخب المغربي عبد الحميد الكوثري | حصاد اليوم

بالفيديو..تفاصيل تعاقد الوداد مع لاعب المنتخب المغربي عبد الحميد الكوثري

بالفيديو..جمال السلامي: كنعولو على جمهور الوداد والرجاء لتحقيق لقب الشان | خارج البلاطو

بالفيديو..جمال السلامي: ''كنعولو على جمهور الوداد والرجاء لتحقيق لقب الشان''

بالفيديو...لحظة انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء وإعلانه مغادرة رئاسة الفريق | خارج البلاطو

بالفيديو...لحظة انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء وإعلانه مغادرة رئاسة الفريق

﻿

آخر المستجدات

تغييرات في صفوف وحدات الدرك المكلفة بتأمين القصور الملكية | بوليتيك
منذ 25 دقيقة

تغييرات في صفوف وحدات الدرك المكلفة بتأمين القصور الملكية

بعد أن خانت زوجها أرسلت حراس أمن خاص لاغتصاب عشيقها وتعذيبه | مجتمع

بعد أن خانت زوجها أرسلت حراس أمن خاص لاغتصاب عشيقها وتعذيبه

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط | مجتمع

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط

فرنسية تنتمي لتنظيم إرهابي بسوريا تود الرجوع إلى بلادها | دولي

فرنسية تنتمي لتنظيم إرهابي بسوريا تود الرجوع إلى بلادها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.