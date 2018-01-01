عاجل..منع بودريقة من دخول القاعة الرياضية المحتضنة للجمع العام لفريق الرجاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رجال الأمن الخاص، منعوا قبل قليل من يومه الجمعة، محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي من دخول القاعة الرياضية التي تحتضن فعاليات الجمع العام الخاص

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن رجال الأمن الخاص، منعوا قبل قليل من يومه الجمعة، محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي من دخول القاعة الرياضية التي تحتضن فعاليات الجمع العام الخاص بالفريق الأخضر.

وأوضح المصدر ذاته أن بودريقة، حاول الدخول من البوابة الخاصة بمرآب ركن السيارات، ليتم مرة أخرى منعه، مبرزا في الوقت نفسه إلى أن منخرطين بمكتب الرجاء، قاموا بالتدخل وساعدوا بودريقة على دخول القاعة.

وأشار ذات المصدر أن بودريقة قد حل برفقة عون قضائي، وفور دخوله للقاعة ، قال إنه يتوفر على حكم قضائي يمكنه من حضور الجمع العام لفريق الرجاء البيضاوي .