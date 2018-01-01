 عاجل ورسميا.. هذا ما تقرر بخصوص التلميذة صاحبة الرسالة المؤثرة بعد انقاطعها عن الدارسة بسبب الفقر بشفشاون ﻿
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عاجل ورسميا.. هذا ما تقرر بخصوص التلميذة صاحبة الرسالة المؤثرة بعد انقاطعها عن الدارسة بسبب الفقر بشفشاون

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 18:49 عاجل ورسميا.. هذا ما تقرر بخصوص التلميذة صاحبة الرسالة المؤثرة بعد انقاطعها عن الدارسة بسبب الفقر بشفشاون | حوادث و حقوق
عاجل ورسميا.. هذا ما تقرر بخصوص التلميذة صاحبة الرسالة المؤثرة بعد انقاطعها عن الدارسة بسبب الفقر بشفشاون
بعد ثلاثة أيام من كشف ''شوف تيفي'' عن المعطيات الأولى الخاصة بانقطاع تلميذة تنحدر من إقليم شفشاون عن الدراسة بسبب الفقر وكتابتها لرسالة مؤثرة لأستاذتها، خرجت المديرية الإقليمية للتعليم بشفشاون عن

"شوف تيفي"

بعد ثلاثة أيام من كشف "شوف تيفي" عن المعطيات الأولى الخاصة بانقطاع تلميذة تنحدر من إقليم شفشاون عن الدراسة بسبب الفقر وكتابتها لرسالة مؤثرة لأستاذتها، خرجت المديرية الإقليمية للتعليم بشفشاون عن صمتها، وأكدت اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إلحاق التلميذة بالدراسة.

وأوضحت المديرية الإقليمية في بلاغ، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بأنها قامت بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي معطيات عن "طفلة تودع معلمتها برسالة مؤثرة بعدما انقطعت عن الدراسة بسبب الفقر"، بالبحث حول ظروف التلميذة المعنية، وتواصلت مع ولي أمرها، وشرعت في اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة من أجل إلحاقها بالدراسة، مع تمكينها من خدمات القسم الداخلي الأقرب من سكناها مراعاة لوضعها الاجتماعي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شفشاون الدراسة التلميذة

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