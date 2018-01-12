لأول مرة بمدينة كلميم فنان جزائري يحيي حفلا فنيا رفقة فنانين مغربيين ﻿

لأول مرة بالأقاليم الصحراوية تقوم مجموعة ''أ سي إي'' بتنظيم حفل فني بمدينة كلميم يوم 21 يناير 2018.

شوف تيفي

لأول مرة بالأقاليم الصحراوية تقوم مجموعة "أ سي إي" بتنظيم حفل فني بمدينة كلميم يوم 21 يناير 2018.

وبهذا الخصوص علمت قناة "شوف تيفي" من أحد مسيري الحفل أن الفنان الجزائري "لالجيرينو " سيحيي ولأول مرة حفلا فنيا بمدينة كلميم سيشارك فيه إلى جانب الفنانين المغربيين حميد المرضي و عماد بن عمر .

وكشف نفس المصدر أن هذا الحفل سيستقطب حضورا جماهيريا من جميع أنحاء المملكة ، حيث سيتم توفير عروض جد مناسبة لمن يود الحضور من بعض المدن كمراكش ، الرباط، الدار البيضاء و أگادير .

و الجدير بالذكر أنه تم الشروع في بيع تذاكرالحفل منذ بداية السنة الجديدة ويتوقع أن يعرف هذا الحفل حضورا كبيرا لعشاق المغني "L'Algérino" الذي يملك شعبية كبيرة ولديه جمهور مغربي عريض.