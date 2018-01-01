حصري: شخصية بارزة تغيب عن حفل افتتاح ''الشان'' ﻿

كشف عضو مسؤول داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،أن جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتذر لمسؤولي الجامعة عن حضور حفل افتتاح كأس افريقيا للمحليين غدا السبت بمركب محمد

شوف سبور

كشف عضو مسؤول داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،أن جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتذر لمسؤولي الجامعة عن حضور حفل افتتاح كأس افريقيا للمحليين غدا السبت بمركب محمد الخامس، بسبب إنشغالات مهنية..

وقال المصدر ذاته، أن السينغالية فاطمة سامبا ديوف الأمينة العامة للفيفا ستعوض رئيس ال"فيفا" في حفل الافتتاح بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الموريتاني، مؤكدا في السياق نفسه أن رئيس الفيفا وعد مسؤولي الجامعة والكاف بحضور المباراة النهائية التي ستجرى في الرابع من فبراير المقبل بمركب محمدالخامس بالدارالبيضاء.