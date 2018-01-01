مدرب منتخب موريتانيا: الحضور الجماهيري سيحفز اللاعبين ﻿

قال كورنتان مارتيني مدرب المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين لكرة القدم، إن المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا للمحليين، المقرر إجراؤها يوم غد السبت، أمام المنتخب المغربي فرصة للاعبيه من أجل

شوف سبور : رشيد محمودي

قال كورنتان مارتيني مدرب المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين لكرة القدم، إن المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا للمحليين، المقرر إجراؤها يوم غد السبت، أمام المنتخب المغربي فرصة للاعبيه من أجل التأكيد على مدى نضجهم الكروي خاصة بعد الاستعدادات والنتائج الجيدة التي حققوها قبل التوجه إلى المغرب.

وأفاد مارتيني، خلال الندوة الصحفية، أنه اختار تدريب المنتخب الموريتاني للتتويج بالألقاب الدولية، مؤكدا أن إقصاء منتخب مالي بطل النسخة السابقة وبلوغ نهائيات كأس إفريقيا للمحليين دليل واضح على أنه لم يأت للمغرب من أجل المشاركة فقط.

وتابع قائلا :" مباراة المنتخب المغربي ستكون القمة الكروية بالنسبة لنا خاصة وأن الجماهير ستخرج بكثرة لتشجيع المنتخب الشيء الذي سيحفز لاعبيه".