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وفاة سجين بعكاشة بعد صراع طويل مع مرض الربو

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 18:06 وفاة سجين بعكاشة بعد صراع طويل مع مرض الربو | حوادث و حقوق
وفاة سجين بعكاشة بعد صراع طويل مع مرض الربو
توفي سجين مسمى قيد حياته « خ.م » يوم أمس الخميس بعد إخراجه إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بالدارالبيضاء على وجه السرعة على إثر إحساسه بضيق في التنفس.

شوف تيفي

 توفي سجين مسمى قيد حياته « خ.م » يوم أمس الخميس بعد إخراجه إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بالدارالبيضاء على وجه السرعة على إثر إحساسه بضيق في التنفس.

 وحسب البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن السجين الذي كان يقبع بالسجن المحلي عين السبع 1 فإنه كان يعاني قيد حياته من مرض الربو المزمن.

 تجدر الإشارة، إلى أن السجين المتوفى حديث الإيداع بالمؤسسة حيث تم إيداعه بتاريخ 2 يناير 2018 ومحكوم ابتدائيا بسنة ونصف من أجل حمل المخدرات والإتجار فيها وحمل السلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال.

 

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حوادث وحقوق وفاة سجين عكاشة مرض الربو شوف تيفي

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