حصري..المغربي اللي لقى فيديوهات جنسية لمراتو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة عاداتو بالسيدا+تفاصيل مؤلمة ﻿

في جديد القصة الواقعية لمواطن مغربي، والتي أكد خلالها عثوره على فيديوهات جنسية لزوجته بمواقع إباحية بعد 20 سنة من ''العشرة''، كشف الزوج لـ ''شوف تيفي'' عن معطى آخر يتمثل في إصابته بمرض نقص المناعة

"شوف تيفي"

في جديد القصة الواقعية لمواطن مغربي، والتي أكد خلالها عثوره على فيديوهات جنسية لزوجته بمواقع إباحية بعد 20 سنة من "العشرة"، كشف الزوج لـ "شوف تيفي" عن معطى آخر يتمثل في إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة "السيدا".

وأوضح "ر.ا" لـ "شوف تيفي" بأن خيانة زوجته له وربطها لعلاقات أخرى كانت سببا في إصابته بالعدوى وتحول حياته إلى جحيم، قائلا وهو يذرف الدموع: "تعداو عليا الله ياخذ الحق بغيت وليداتي بغيت حياتي".

وأشار كذلك هذا الزوج بأن حياة ابنيه ضاعت وخاصة ابنه البكر الذي فاز سابقا ببطولة الملاكمة بالمنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أن فلذة كبده أصبح يعيش حياة التشرد، بينما أصبح هو ملزما بأداء النفقة بعد صدور حكم قضائي ضده.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، توصلت من الزوج بمقاطع فيديو، قال إنها توثق لحظات خيانة زوجته له مع شخص يدعى "أ.ع" وهي المقاطع التي أكد انتشارها بمواقع إباحية.