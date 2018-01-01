عاجل..طرد ناصر الزفزافي من جلسة المحاكمة بعد تسببه في إثارة الفوضى ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي المكلف بالبث في ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، طرد قبل قليل من يومه الجمعة، ناصر الزفزافي من أشغال الجلسة، عقب تسببه في إثارة الضجة والفوضى العارمة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القاضي المكلف بالبث في ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، طرد قبل قليل من يومه الجمعة، ناصر الزفزافي من أشغال الجلسة، عقب تسببه في إثارة الضجة والفوضى العارمة.

وأوضح المصدر ذاته أن ناصر الزفزافي، قام بمقاطعة المحامي عبد الكبير طبيح محامي الطرف المدني والذي كان حينها يكشف عن مدى قانونية الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة الحسيمة، ما تسبب في حالة فوضى عارمة داخل القاعة، ليأمر القاضي بطرد الزفزافي.

وأشار ذات المصدر أن هيئة الدفاع التمست إعادة ناصر الزفزافي للقاعة وهو الأمر الذي لم تعترض عليه النيابة العامة، قبل أن يقرر القاضي رفع الجلسة.