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وزير الداخلية يستقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة المينورسو

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 17:03 وزير الداخلية يستقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة المينورسو | بوليتيك
وزير الداخلية يستقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة المينورسو
استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الجمعة، الممثل الخاص الجديد للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رئيس بعثة ''المينورسو''، كولين ستيوارت، حيث أكد له دعم السلطات المغربية في أداء مهامه

شوف تيفي: و.م.ع

 استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الجمعة، الممثل الخاص الجديد للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رئيس بعثة "المينورسو"، كولين ستيوارت، حيث أكد له دعم السلطات المغربية في أداء مهامه ومساندتها الموصولة لـ "المينورسو" في تنفيذ مهمتها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء.

 وجدد لفتيت تحذير السلطات المغربية من استمرار استفزازات ومناورات "البوليساريو" في المنطقة العازلة، لاسيما بالكركرات، والتي من شأن تداعياتها المساس بالسلم والأمن في المنطقة، وعرقلة مسلسل المفاوضات بخصوص موضوع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بشكل جدي.

 وأشاد ستيوارت بالاستقبال الذي حظي به، مجددا التزامه بمواصلة الجهود الرامية إلى احترام الاتفاقات العسكرية والعودة إلى الوضع السابق بمنطقة الكركرات، وذلك وفقا لنداء الأمين العام للأمم المتحدة في 06 يناير 2018.

 تجدر الإشارة، إلى أن هذا اللقاء عرف حضور العامل، المكلف بالتنسيق مع بعثة المينورسو حميد بارز، ومستشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ألكسندر إيفانكو.

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