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بعد التعاقد مع الكوثري الناصيري يوقع للاعب دولي جديد

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 17:26 بعد التعاقد مع الكوثري الناصيري يوقع للاعب دولي جديد | سبور
بعد التعاقد مع الكوثري الناصيري يوقع للاعب دولي جديد
تمكن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، من حسم صفقة انتقال اللاعب الدولي السابق منير الحمداوي لمدة تمتد لموسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

" شوف سبور"

تمكن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، من حسم صفقة انتقال اللاعب الدولي السابق منير الحمداوي لمدة تمتد لموسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الوداد البيضاوي أقنع اللاعب الحمداوي بحمل قميصه بعدما سبق له أن دافع على ألوان مجموعة من الأندية العالمية، من بينها فريق توتنهام الإنجليزي وأجاكس أمستردام وتونتي الهولنديين ومالقا الإسباني وفيورنتينا الإيطالي إضافة إلى تجربة كروية في دوري الخليج.

هذا وقد وقع فريق الوداد ليلة أمس الخميس للاعب عبد الحميد الكوثري لمدة موسم ونصف.

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شوف سبور المغرب الوداد منير المحمدي

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