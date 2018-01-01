البرازيلي رونالدو يوجه صفعة قوية لنيمار بعد انضمامه لسان جيرمان ﻿

انتقد المهاجم الدولي البرازيلي السابق رونالدو اختيار مواطنه نيمار الانتقال من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي الصيف المنصرم معتبرا أنه ''قام بخطوة إلى الخلف''.

سبور

انتقد المهاجم الدولي البرازيلي السابق رونالدو اختيار مواطنه نيمار الانتقال من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي الصيف المنصرم معتبرا أنه "قام بخطوة إلى الخلف".

وحسب ما ذكرته وكالة فرانس بريس، فإن رونالدو قال أن نيمار "في باريس سان جرمان الآن، ولكن القرار الذي اتخذه من الناحية الرياضية يعتبر خطوة إلى الوراء".

وأضاف رونالدو الذي لعب موسما واحدا فقط في صفوف الفريق الكاتالوني (1996-1997)، "كان في برشلونة وذهب إلى باريس سان جرمان. أنا كنت ألعب في برشلونة، ولكنني ذهبت الى إنتر ميلان عندما كان الدوري الإيطالي أكثر تنافسية".