غريب.. فتاة قررت التوقف عن الكلام لأسبوع وهذا ما قالته ﻿

في سابقة من نوعها، تمكنت فتاة من البقاء لمدة أسبوع كامل من دون التكلم أو النطق بكلمة واحدة، حيث اعتمدت خلال تلك الفترة على الواتس آب والبريد الإلكتروني من أجل التواصل مع أصدقائها وعائلتها.

شوف تيفي

في سابقة من نوعها، تمكنت فتاة من البقاء لمدة أسبوع كامل من دون التكلم أو النطق بكلمة واحدة، حيث اعتمدت خلال تلك الفترة على الواتس آب والبريد الإلكتروني من أجل التواصل مع أصدقائها وعائلتها.

وحسب ما كشفت عنه تلفزة « أخبار الآن »، فإن الفتاة التي لم يُعلن عن هويتها ولا البلد الذي تنحدر منه، اتخذت تجربة الصمت كتحدي حيث أرادت أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تنجح في الحفاظ على الصمت، وإلى أي مدى يمكن أن يكون صمتها مفيدا.

وقالت الفتاة، أن تجربة الصمت غيرت حياتها كليا، قائلة أنه عند عودتها، إلى دفترها المحمول الذي كانت تسجل فيه اتصالاتها كشفت أنها كتبت فقط 189 كلمة في الأسبوع، مقارنة مع 20 ألف كلمة التي كانت تستخدمها يوميا في المتوسط بصوت عال.