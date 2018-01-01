أب الزفزافي والجامعي والنويضي والبوشتاوي أبرز الغائبين عن جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، والتي تجرى فصولها في هذه اللحظات من يومه الجمعة، داخل القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، والتي تجرى فصولها في هذه اللحظات من يومه الجمعة، داخل القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عرفت حضور بعض المحامين من هيئة الدفاع ويتعلق الأمر بكل من محمد غناج وبشرى الرويسي وأسماء الوديع، في حين غاب كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي وعبد العزيز النويضي ومحمد المسعودي وعبد الله الوزاني وعبد الصادق البوشتاوي الذي سافر إلى هولندا.

وأكد المصدر ذاته بأنه وبالإضافة إلى غياب هذه الأسماء المهمة عن هيئة الدفاع، فقد عرفت الجلسة غياب بعض أفراد أسر المعتقلين ومن بينهم والد ووالدة ناصر الزفزافي.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة، انطلقت صباح يومه الجمعة، وتولى في بدايتها ممثل النيابة العامة الحديث، حيث كشف عن العديد من المعطيات الخاصة بالملف.