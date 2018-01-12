توزيع تذاكر مباراة المنتخب المغربي بالشان فابور وشي وحدين كيبيعوهم في مارشي نوار+صور ﻿

كشف مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' عن توزيع تذاكر المباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي المحلي وخصمه الموريتاني مجانا، مبرزا بأن هذه البادرة، جاءت من أجل تشجيع الجماهير البيضاوية على حضور أولى مباريات

''شوف تيفي''

كشف مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' عن توزيع تذاكر المباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي المحلي وخصمه الموريتاني مجانا، مبرزا بأن هذه البادرة، جاءت من أجل تشجيع الجماهير البيضاوية على حضور أولى مباريات أسود الأطلس بـ ''الشان''.

وأكد المصدر ذاته بأن بعض الأشخاص بأحياء شعبية بيضاوية، استغلوا حصولهم مجانا على عدد كبير من الأوراق لبيعها في السوق السوداء بـ 15 درهما.

وشدد ذات المصدر على أن الولوج إلى مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المنتخب المغربي وخصمه الموريتاني، غدا السبت، سيكون مجانا لكن شريطة التوفر على التذاكر التي يتم توزيعها.