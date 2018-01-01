مواجهة خطيرة بين عصابة مدججة بالسيوف ورجال الأمن بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع الحسن الثاني بالبيضاء، شهد في الساعات الأولى من يومه الجمعة، وقوع مواجهة بين رجال الأمن وأفراد عصابة مدججين بالسيوف، تم ضبطهم متلبسين بتنفيذ عمليات سرقة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع الحسن الثاني بالبيضاء، شهد في الساعات الأولى من يومه الجمعة، وقوع مواجهة بين رجال الأمن وأفراد عصابة مدججين بالسيوف، تم ضبطهم متلبسين بتنفيذ عمليات سرقة.

وأوضح المصدر ذاته بأن فرقة الدراجين معززة بعناصر الشرطة القضائية، ضبطوا ثلاثة أفراد مدججين بالسيوف على مستوى تقاطع شارع الحسن الثاني وشارع مولاي يوسف، حيث تم إيقافهم بالرغم من مقاومتهم.



وأكد ذات المصدر أن المعنيين بالأمر تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، مبرزا في الوقت نفسه أن من بين ضحايا هذه العصابة رجل أمن، تم اعتراض سبيله قبل أسبوعين.