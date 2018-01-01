السلامي : المنتخب الموريتاني قوي ويلا حكرتيه يغلبك ﻿

قال جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، أن المباراة الودية أمام منتخب الكاميرون استعدادا لكأس أمم إفريقيا للمحليين، أجريت بدون جمهور للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان تأقلمهم مع

شوف سبور : رشيد محمودي

قال جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، أن المباراة الودية أمام منتخب الكاميرون استعدادا لكأس أمم إفريقيا للمحليين، أجريت بدون جمهور للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان تأقلمهم مع أجواء مركب محمد الخامس.

وأفاد السلامي، خلال الندوة الصحفية، أن المباراة الودية عرفت العديد من التغييرات على المستوى التقني والفني وكان من المفروض أن يجرى اللقاء بعيدا عن ضغط الجماهير المغربية.

وأكد مدرب المنتخب المغربي أن المباراة الأولى أمام منتخب موريتانيا لن تكون سهلة سيما أن المباريات الأخيرة أكدت على أنه منتخب يتوفر على إمكانيات مهمة، وتابع قائلا :'' المنتخب الموريتاني قوي ويلا حكرتيه يقدر يغلبك ''.