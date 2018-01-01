 ''طــبيح'' في مرافعة تاريخية .. يقدم محاضرة قانونية أمام دفاع المعتقلين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة .. و''الزفزافي'' ورفاقه يلتزمون الصمت ﻿
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''طــبيح'' في مرافعة تاريخية .. يقدم محاضرة قانونية أمام دفاع المعتقلين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة .. و''الزفزافي'' ورفاقه يلتزمون الصمت

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 15:20 طــبيح في مرافعة تاريخية .. يقدم محاضرة قانونية أمام دفاع المعتقلين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة .. والزفزافي ورفاقه يلتزمون الصمت | بوليتيك
''طــبيح'' في مرافعة تاريخية .. يقدم محاضرة قانونية أمام دفاع المعتقلين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة .. و''الزفزافي'' ورفاقه يلتزمون الصمت
انطلقت صبيــحة يومه الجمعة 12 يناير 2017 ، أشغال محاكمة المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة بمن فيهم ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه ، والصحافي ''حميد المهداوي'' ، وذلك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،

''شـــوف تيفي''

انطلقت صبيــحة يومه الجمعة 12 يناير 2017 ، أشغال محاكمة المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة بمن فيهم ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه ، والصحافي ''حميد المهداوي'' ، وذلك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعدما أنهى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء مرافعته التي طالت لمدة ثلاثة أسابيع في إطار الرد على الطلبات والملتمسات والدفوع الشكلية الأولى، و قدم ''حكيم الوردي'' كل ما جاء في مداخلته السابقة الشفهية لتقديم المساعدة لكتابة الضبط ، مع مذكرة كتابية الى القاضي.

وفي هذا الصدد جاء دور الطرف المدني اليوم وأعطيت المرافعة الأولى للمحامي ''عبد الكبير طبيح'' حيث أوضح المعنى القانوني لدفاع الدولة المغربية وأبرز أنه ينوب عن الدولة في الملف طبقا للفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 7 من قانون الإدارة العامة للأمن الوطني، واعتبر ''طبيح'' أن هذه المحاكمة تاريخية لأنها جاءت في ظل استقلالية السلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، مؤكدا على أن الفصل 124 من الدستور 2011، ينص على صدور الأحكام باسم الملك طبقا للقانون والتي لا ترتبط بالقانون لا تصدر باسم الملك.

واعتبر أن هذه المحاكمة ليست سياسية وإنما محاكمة بين المتهمين والقانون، مشيرا إلى أن المحكمة غير مختصة في أن تراقب ما حصل في البحث التمهيدي أو خلال فترة الحراسة النظرية أو الاعتقال، وقال لا توجد دفوع شكلية أمام الغرفة الجنائية لأن المادة 323 تطبق في القضايا الجنحية وبالتالي بطلان الدفوع الشكلية واعتبرها غير قانونية.

وأضــاف '' طبيح '' أن الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية لا يطبق في الغرفة الجنائية وإنما متعلق بالقضايا الجنحية، وقد واصل ''طبيح'' تدخله حيث انتقد الدفاع بلجوئه للطعن في بطلان المحاضر وإجراءات التفتيش والتوقيف خلال المحاكمة، مشيرا إلى أن الدفاع نسي أهم شيء يمثل في أن الطعن يحصل خلال مرحلة قاضي التحقيق وليس أمام المحكمة.

وتابع أن المادة 131 تنص على أن بطلان الإجراءات تتم أمام الغرفة الجنحية المكونة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو نائبه في طلبات بطلان التحقيق وإجراءات البحث المنصوص عليها في المادة 213، مبرزا أنه لا يوجد حرمان للمتهم من الطعن في الإجراءات عند مرحلة قاضي التحقيق.

هــذا ولا تزال أطوار المحاكمة جارية حيث ستعرف مرافعات مطولة من طرف محاميي الطرف المدني للرد على النيابة العامة وهيئة دفاع المعتقلين فيما أثير من طلبات أولية ودفوع شكلية خلال الجلسات السابقة .

 

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