هذه الحقيقة الكاملة بخصوص اعتداء شيخ ''ثري'' على طفلة قاصرة بسيدي سليمان ﻿

بعدما راجت أخبار يومه الجمعة، تفيد بأن شيخا سبعينيا اعتدى جنسيا على طفلة قاصر بسيدي سليمان، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أن تكون مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي

شوف تيفي



بعدما راجت أخبار يومه الجمعة، تفيد بأن شيخا سبعينيا اعتدى جنسيا على طفلة قاصر بسيدي سليمان، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أن تكون مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي سليمان قد سجلت أو عالجت أو عاينت أية قضية أو شكاية تتعلق بهذا الأمر.

وأكدت، في بيان حقيقة اليوم الجمعة، أن مصالح الأمن الوطني تفاعلت بجدية كبيرة مع شريط فيديو تم تداوله على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، مدته 45 ثانية، يظهر فيه شيخ بملابس شبيهة بالهندام المعتمد في بعض الدول الآسيوية، وهو بصدد التغرير بطفلة قاصر وتعريضها للاستغلال الجنسي فوق سطح أحد المساكن.

وأضافت أن التحريات الميدانية أوضحت أن مصالح الأمن بمدينة سيدي سليمان، والتي تم تقديمها كمسرح لهذه الجريمة، لم تسجل نهائيا مثل هذه القضية، كما أوضحت إجراءات البحث التقني بأن هذا الشريط سبق نشره على مواقع إلكترونية أجنبية منذ أكثر من عشرة أشهر، وأنه كان موضوع روبورتاج تيلفزيوني على إحدى القنوات الهندية، والتي تحدثت على أنه يوثق لقضية تم تسجيلها بدولة الهند.

وتجدر الإشارة، إلى أن شوف تيفي ومن خلال تحرياتها الخاصة، تمكنت في وقت سابق من العثور على المصدر الرئيسي للفيديو، حيث اتضح أن الفيديو جرى نشره يوم 28 مارس 2017 بموقع هندي. ونشرت خبرا توضيحيا تحت عنوان: ''حصري وبالصورة..هذه هي حقيقة فيديو الشيخ السلفي الثري والمتزوج من 3 نساء الذي يمارس شذوذه الجنسي على طفلة فوق سطح منزل بسيدي سليمان''، تجدونه على الرابط التالي:http://chouftv.ma/press/83507