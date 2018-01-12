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بعد مغادرته القلعة الخضراء.. سامسون مبينغي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 14:53 بعد مغادرته القلعة الخضراء.. سامسون مبينغي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية | سبور
بعد مغادرته القلعة الخضراء.. سامسون مبينغي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية
بعد مغادرته القلعة الخضراء بقرار من إدارة الرجاء البيضاوي لكرة القدم، وتعاقده مع فريق تور الفرنسي الممارس بدوري الدرجة الثانية يوم أمس الخميس، نشر مبينغي عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك تدوينة

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بعد مغادرته القلعة الخضراء بقرار من إدارة الرجاء البيضاوي لكرة القدم، وتعاقده مع فريق تور الفرنسي الممارس بدوري الدرجة الثانية يوم أمس الخميس، نشر مبينغي عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك تدوينة مؤثرة موجهة للجماهير الرجاوية.

وجاء في رسالة مبينغي ما يلي « لا نحتاج دائما إلى علاقات زواج أو صداقة لتشكيل عائلة.. عندما نتقاسم نفس العاطفة والحب والأحزان حول كرة القدم طيلة 90 دقيقة أو أكثر، في هاته اللحظة نُشكل عائلة واحدة ».

وأضاف ''لقد قضيت سنتين ودائما كنت أحس وكأنني ببيتي ورفقة عائلتي، لن أنساكم أبدا، كنتم جمهوراً رائعاً مولوعاً بكرة القدم وعشق الأخضر، إنها فترة صعبة بالنسبة لي لأنني غادرت الفريق، شكراً لمن يدعمني في خطوتي الجديدة، ديما راجا.. ».

تجدر الإشارة، إلى أن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنهى الأربعاء ارتباطه بشكل نهائي مع اللاعب سامسونغ مبينغي بالتراضي بطلب من المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

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سبور شوف تيفي سامسون مبينغي رسالة الرجاء

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