عاجل وبالصور..جريمة قتل بشعة تهز البئر الجديد: صباغ ذبح جارو وربط ليه مراتو+تفاصيل جد خطيرة ﻿

اهتزت تجزئة خولة بمدينة البئر الجديد، يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها ''صباغ''، أقدم على ذبح جاره بعد أن وجه له طعنة على مستوى العنق.

''شوف تيفي''

اهتزت تجزئة خولة بمدينة البئر الجديد، يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها ''صباغ''، أقدم على ذبح جاره بعد أن وجه له طعنة على مستوى العنق.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بصباغ عازب، أقدم على قتل جاره الخياط البالغ من العمر قيد حياته 32 سنة، لأسباب مجهولة، مشيرة إلى أن زوجة الضحية، عثر عليها إلى جانب جثة زوجها وهي مكبلة اليدين ومكممة الفم بواسطة شريط لاصق.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا لإيقاف المعني بالأمر الذي فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة قصد إخضاعها للتشريح الطبي.