على خطى برشلونة.. ريال مدريد يخطط لضم نيمار في صفقة تاريخية ﻿

بعدما تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع مهاجم ليفربول فيليبي كوتينيو في صفقة قُدرت بـ 160 مليون يورو، دخل غريمه التقليدي ريال مدريد في مفاوضات جادة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لكي يحمل قميص الملكي خلال

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بعدما تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع مهاجم ليفربول فيليبي كوتينيو في صفقة قُدرت بـ 160 مليون يورو، دخل غريمه التقليدي ريال مدريد في مفاوضات جادة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لكي يحمل قميص الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن مسؤولي الفريق الملكي بإمكانهم التعاقد مع أغلى لاعب في التاريخ حيث أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 400 مليون يورو.

تجدر الإشارة، إلى أن نيمار التحق بصفوف باريس سان جيرمان الصيف المنصرم مقابل صفقة خياليه قدرت بـ 220 مليون يورو قادما إليه من برشلونة الإسباني.