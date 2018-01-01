رئيس ''الكاف'' : المغرب وضع كرة القدم في قلب القارة الإفريقية ﻿

قال أحمد أحمد الملغاشي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستجرى بالمغرب يعتبر فخرا لكرة القدم الإفريقية، موضحا أن فشل كينيا في التزامها بدفتر

شوف سبور : رشيد محمودي

قال أحمد أحمد الملغاشي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستجرى بالمغرب يعتبر فخرا لكرة القدم الإفريقية، موضحا أن فشل كينيا في التزامها بدفتر التحملات أجبر الكاف على اختيار بلد المغرب لتنظيم النسخة الخامسة في أحسن الظروف.

وأفاد الملغاشي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المنافسة، أن التقنيين الذين زاروا المغرب وافقوا بالإجماع على اختيار المغرب من بين مجموعة من الدول التي عبرت عن رغبتها في استقبال هذا الحدث الرياضي نظرا لجودة اللجنة التنظيمية والبنيات التحتية الجيدة التي يتوفر عليها المغرب .

ووجه رئيس الاتحاد الإفريقي الشكر الخاص للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على كل المجهودات التي قدمتها لإنجاح هذا العرس الرياضي، وبشكل خاص للملك محمد السادس الرياضي الإفريقي.

وتابع قائلا :'' المغرب يعطينا الأمل لقد وضع كرة القدم في قلب إفريقيا.. نحن مستعدون اليوم لهذا الحدث الرياضي الذي يعرف أزيد من 500 اعتماد لتغطيته''.