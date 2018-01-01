القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة ﻿

اضطر ضابط شرطة يعمل بالدائرة السابعة عشر بولاية أمن مراكش في حدود الساعة الواحدة والربع من صباح اليوم الجمعة، لإطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي خلال تدخل أمني، لتوقيف شخص كان في حالة غير

شوف تيفي : و.م.ع

اضطر ضابط شرطة يعمل بالدائرة السابعة عشر بولاية أمن مراكش في حدود الساعة الواحدة والربع من صباح اليوم الجمعة، لإطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي خلال تدخل أمني، لتوقيف شخص كان في حالة غير طبيعية، وعرض حياة المواطنين وعناصر الأمن لخطر جدي ووشيك باستعمال قنينات غاز من الحجم الصغير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن توصلت بإشعار من سكان حي المسيرة 2 بمدينة مراكش، مفاده أن شخصا في حالة اندفاع قوية يهدد أمن وسلامة المواطنين، وهو ما استدعى التعجيل بإيفاد فرقة أمنية من أجل توقيف المشتبه به، غير أن هذا الأخير أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، حيث ألقى في مواجهتهم قنينتي غاز من الحجم الصغير، واحدة مشتعلة والثانية تعذر عليه إشعالها، لكن دون تسجيل أية إصابات جسدية.

وأوضح المصدر أن عملية إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء قد مكنت من تحييد الخطر الذي كان يمثله المعني بالأمر وتوقيفه، والذي أوضحت إجراءات البحث أنه يبلغ 24 سنة من عمره، وله سابقة قضائية واحدة، كما تبين أنه سبق أن كان نزيلا لفترة زمنية بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت تمت فيه إحالة المعني بالأمر على مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية، وذلك للتحقق من وضعية صحته العقلية.