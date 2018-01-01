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حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج ''كان فدار غفلون'' لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 12:55 حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج كان فدار غفلون لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف | حوادث و حقوق
حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج ''كان فدار غفلون'' لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف
توصلت ''شوف تيفي''، يومه الجمعة، بتفاصيل قصة واقعية جد صادمة، بطلها زوج، كشف عن عثوره على فيديوهات جنسية بمواقع إباحية توثق خيانة زوجته له مع أحد الأشخاص.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي''، يومه الجمعة، بتفاصيل قصة واقعية جد صادمة، بطلها زوج، كشف عن عثوره على فيديوهات جنسية بمواقع إباحية توثق خيانة زوجته له مع أحد الأشخاص.

وأوضح الزوج المدعو ''ر.ا'' البالغ من العمر 40 سنة في اتصال له مع ''شوف تيفي'' إنه توصل سنة 2012 بفيديوهات جنسية ظهرت فيها زوجته رفقة أحد الأشخاص وهي تمارس الجنس، ليقوم بالتقدم بشكاية للعدالة اتهم من خلالها زوجته بالخيانة، مبرزا بأن الفيديوهات الأولى لم تكن واضحة، ليسارع إلى البحث بالمواقع الإباحية ليعثر خلال السنتين الأخيرتين على 31 فيديو إباحي -كما يدعي- لزوجته وهي غارقة في ممارسة الجنس مع عشيقها.

وأشار هذا الزوج بأنه صدم بعد أن تبين له تعرضه للخيانة من زوجته المدعوة البالغة من العمر 44 سنة بعد 20 سنة من العشرة والزواج، أنجبا خلالها ابنين يبلغ أكبرهما 18 سنة، مبرزا في الوقت نفسه بأن زوجته وضعت مولودا جديدا سنة 2013 قد لا يكون من صلبه.

وأكد الزوج كذلك أن القضية ما تزال بين يدي العدالة، متمنيا أن يتم طي هذا الملف بالطلاق من زوجته، مؤكدا في الوقت نفسه بأن عشيقها سجن بعد أن قام بالإبلاغ عنه، حيث ضبطته المصالح الأمنية متلبسا بممارسة الجنس مع إحدى الفتيات داخل شقة مكتراة.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بفيديوهات جنسية وإباحية جد صادمة من هذا الزوج، ادعى بأنها لزوجته وهي تمارس الجنس داخل إحدى الشقق، ولنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر إثارة .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزوج الزوجة ممارسة الجنس الخيانة القضية الخيانة

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