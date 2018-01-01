العدالة والتنمية يرد على اتهام العماري بالإدمان على السفريات البرلمانية وها شنو قال ﻿

في ظل الجدل الدائر بالبرلمان حول مقترحات قوانين منع تعدد التعويضات وتحديد سقف الأجور العليا لكبار المسؤولين والمنتخبين، خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن صمته بخصوص كثرة سفريات وتعدد

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في ظل الجدل الدائر بالبرلمان حول مقترحات قوانين منع تعدد التعويضات وتحديد سقف الأجور العليا لكبار المسؤولين والمنتخبين، خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن صمته بخصوص كثرة سفريات وتعدد تعويضات عبد العزيز العماري جراء جمعه لمناصب عمدة الدار البيضاء ونائب رئيس مجلس النواب وعضو برلماني وعضو بالأمانة العامة لحزب المصباح، وذلك من خلال استصدار بيان حقيقة يكذب فيه جملة وتفصيلا ما تضمنه مقال صادر في هذا الخصوص.

وأوضح فريق حزب العدالة والتنمية، أن مشاركة أعضاء الفريق، بمن فيهم عبد العزيز العماري، في مهام دبلوماسية بالخارج لا تتم إلا بتكليف من مكتب مجلس النواب وبناء على قرار لمكتب الفريق، مشيرا في مضمون بلاغه الصحفي، إلى أن العماري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شارك منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، في مهمتين دبلوماسيين، ناب فيها عن رئيس مجلس النواب، وفي مهمتين بتكليف من فريق العدالة والتنمية في إطار شعبة الاتحاد البرلماني الدولي. .

ويذكر أن بيان الحقيقة الذي أصدره حزب العدالة والتنمية في هذا الصدد، يأتي ردا على خبر نشر حول تحطيم عبد العزيز العماري لأرقام قياسية في عدد السفريات إلى الخارج بإسم مجلس النواب الذي يشغل نائب رئيسه الحبيب المالكي، حيث أشار أحد المواقع إلى أن عمدة الدار البيضاء يتلقى تعويضات كثيرة ومتنوعة عن هذه السفريات التي تدر عليه يوميا 2500 درهم كمصروف جيب دون احتساب نفقات الإقامة والمأكل، في الوقت الذي قدر فيه الموقع، استنادا لمصادره، قيمة التعويضات الإجمالية التي يتحصل عليها عبد العزيز العماري ب 10 ملايين سنتيم شهريا جراء تعدد المهام والتعويضات والسفريات