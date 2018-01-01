ها شحال ديال المغاربة شراو تذاكر مونديال روسيا لمساندة أسود الأطلس في الدور الأول ﻿

وصل عدد المغاربة المقيمين في أوربا الذين سيسافرون لروسيا لتشجيع المنتخب الوطني المغربي في المونديال إلى 6000 مغربي، حيث اقتنوا تذاكر الدور الأول الذي سيلاقي فيه أسود الأطلس كلا من إيران والبرتغال

شوف تيفي

وصل عدد المغاربة المقيمين في أوربا الذين سيسافرون لروسيا لتشجيع المنتخب الوطني المغربي في المونديال إلى 6000 مغربي، حيث اقتنوا تذاكر الدور الأول الذي سيلاقي فيه أسود الأطلس كلا من إيران والبرتغال وإسبانيا.

وكانت الفيفا قد نوهت بالجماهير المغربية من قبل، في انطلاق بيع تذاكر المونديال، حيث كان مشجعو أسود الأطلس في صدارة الجماهير التي اقتنت تذاكر الدور الأول.

وتربعت جماهير منتخبات كل من الأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا والصين وأستراليا وألمانيا والهند على قائمة الدول الأكثر إقبالا على حجز تذاكر نهائيات كأس العالم المقبل، بنسبة 49% من إجمالي الطلبات.