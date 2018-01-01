رئيس الكاف : مساندة المغرب في ملف كأس العالم 2026 ضرورة ملحة لكل دول الأعضاء ﻿

أكد أحمد أحمد الملغاشي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الدفاع عن ملف المغرب في استضافة كأس العالم 2026، ضرورة ملحة من طرف كل الدول الأعضاء داخل الكاف وليس مجرد واجب تجاه القارة

شوف سبور : رشيد محمودي

أكد أحمد أحمد الملغاشي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الدفاع عن ملف المغرب في استضافة كأس العالم 2026، ضرورة ملحة من طرف كل الدول الأعضاء داخل الكاف وليس مجرد واجب تجاه القارة الإفريقية.

وقال الملغاشي خلال المؤتمر الصحفي قبل انطلاق النسخة الخامسة من كأس أمم إفريقيا للمحليين، إن المغرب بلده الثاني كما أن القارة الإفريقية لها كامل الشرعية والمؤهلات لتقديم ترشحها واستقبال أكبر حدث رياضي عالمي للمرة الثانية.

وتابع قائلا : '' سأدعم المغرب إلى آخر لحظة للفوز بتنظيم منافسات كأس العالم 2026 ''.