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تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 12:23 تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود | بوليتيك
تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود
شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تعميم دليل عملي على موظفي الشرطة العاملين بمختلف مطارات المملكة، يتألف من أكثر من 200 صفحة، ويتضمن جميع الوضعيات الأمنية التي يمكن أن يواجهها الموظف العامل

''شوف تيفي''

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تعميم دليل عملي على موظفي الشرطة العاملين بمختلف مطارات المملكة، يتألف من أكثر من 200 صفحة، ويتضمن جميع الوضعيات الأمنية التي يمكن أن يواجهها الموظف العامل بشرطة الحدود، ويحتوي أيضا على كافة الممارسات السليمة الكفيلة بتعزيز المراقبة الحدودية من جهة، وضمان انسيابية وتدفق المسافرين من جهة ثانية.

وحسب ما كشف عنه مصدر أمني فإن الدليل العملي الذي تم توزيعه على جميع مصالح الشرطة بالمراكز الحدودية الجوية للمملكة، هو عبارة عن مُرشد تطبيقي مشفوع بألبوم صور، يوضح لموظف الشرطة مختلف إجراءات التفتيش والجس الوقائي، وكيفية التعامل مع سندات السفر المزورة أو المزيفة، وآليات تدبير تدفق المسافرين عبر هذه المنافذ، وطريقة التعامل مع الأزمات الأمنية بالمطار، بالإضافة إلى الاسترشاد بمختلف التوصيات والتوجيهات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة بالملاحة والطيران المدني.

وأضاف ذات المصدر بأن اعتماد هذا الدليل العملي، يندرج في إطار مقاربة جديدة أفردتها المديرية العامة للأمن الوطني للمراقبة الحدودية بمختلف المعابر الوطنية، تروم توحيد مساطر وآليات العمل، وتدعيمها بشكل يُحصّن المغرب ضد مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، ويسمح بمكافحة الحركية المحتملة للمشتبه فيهم عبر المراكز الحدودية المغربية، مشيرا إلى أن تعميم هذا الدليل، يأتي مباشرة بعدما كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في بلاغ حصيلتها برسم سنة 2017 عن شروعها في العمل بالنظام المعلوماتي الجديد لتدبير المراقبة بالمنافذ الحدودية، والمعروف اختصارا ب SGPF، وهو نظام جديد يسمح بالقراءة المعلوماتية لسندات ووثائق السفر، ويتيح التدبير الآمن والسلس لحركية المسافرين عبر مراكز الحدود.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني المنافذ الحدودية شرطة الحدود الدليل العملي

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