هذه هي الفئات الميسورة التي ستؤدي رسوم التعليم وها شحال غادي تخلص ﻿

أعدت الحكومة الحالية تصورا أوليا بشأن تعريف ''الفئات الميسورة'' المعنية بالأداء لرسوم التعليم لتسجيل أبنائها في التعليم الثانوي والجامعي، وهي الأسر التي تحصل على دخل إجمالي يصل إلى سقف 20 ألف درهم

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أعدت الحكومة الحالية تصورا أوليا بشأن تعريف ''الفئات الميسورة'' المعنية بالأداء لرسوم التعليم لتسجيل أبنائها في التعليم الثانوي والجامعي، وهي الأسر التي تحصل على دخل إجمالي يصل إلى سقف 20 ألف درهم شهريا، في حين أن هناك من يطرح رفع هذا السقف إلى 30 ألف درهم شهريا، حسب ما كشفت عنه ''أخبار اليوم'' الصادرة اليوم الجمعة.

وفيما يخص قيمة رسوم التسجيل المقترحة أضافت المصادر ذاتها أنه يجري الحديث عن أداء مبلغ يصل إلى حوالي 1000 درهم سنويا، وأن هذا التصور لم يتم حسمه بعد، ولا يزال خاضعا للنقاش داخل الحكومة.

يأتي هذا في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لانتقادات لاذعة، وصلت إلى حد خلق جدل كبير بين مكونات حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وازدادت فيه حدة الأصوات التي تنتقد ''ضرب مجانية التعليم''.