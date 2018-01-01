 عـــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفــاقه .. ولأول مرة ''طبيح'' يشرح مفهوم ''الدفاع عن الدولة المغربية'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة | دولي

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها لمولاها+صورة | مجتمع

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة | حوادث و حقوق

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج كان فدار غفلون لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف | حوادث و حقوق

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج ''كان فدار غفلون'' لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية

العدالة والتنمية يرد على اتهام العماري بالإدمان على السفريات البرلمانية وها شنو قال | بوليتيك

العدالة والتنمية يرد على اتهام العماري بالإدمان على السفريات البرلمانية وها شنو قال

بالفيديو..لعبة الحوت الأزرق تحصد ضحيتها الثامنة من الجزائر | بووز

بالفيديو..لعبة الحوت الأزرق تحصد ضحيتها الثامنة من الجزائر

تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود | بوليتيك

تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود

الراقصة مايا في فيديو جديد ومثير مع مول البندير | بووز

الراقصة مايا في فيديو جديد ومثير مع مول البندير

هذه هي الفئات الميسورة التي ستؤدي رسوم التعليم وها شحال غادي تخلص | مجتمع

هذه هي الفئات الميسورة التي ستؤدي رسوم التعليم وها شحال غادي تخلص

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

عـــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفــاقه .. ولأول مرة ''طبيح'' يشرح مفهوم ''الدفاع عن الدولة المغربية''

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 11:53 عـــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفــاقه .. ولأول مرة طبيح يشرح مفهوم الدفاع عن الدولة المغربية | بوليتيك
عـــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفــاقه .. ولأول مرة ''طبيح'' يشرح مفهوم ''الدفاع عن الدولة المغربية''
انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة 12 يناير 2017 ، أشغال محاكمة المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة بمن فيهم ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه ، والصحافي ''حميد المهداوي'' ، وذلك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

''شـــوف تيفي''

 

انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة 12 يناير 2017 ، أشغال محاكمة المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة بمن فيهم ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه ، والصحافي ''حميد المهداوي'' ، وذلك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبعدما أنهى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء مرافعته التي طالت لمدة ثلاثة أسابيع في إطار الرد على الطلبات والملتمسات والدفوع الشكلية الأولى ، جاء دور الطرف المدني اليوم و أعطيت المرافعة الأولى للمحامي ''عبد الكبير طبيح'' حيث أوضح المعنى القانوني لدفاع الدولة المغربية ، مبرزا أن الطرف المدني يدافع أيضا عن القانون ، والاستثناء على حد قول ''طبيح'' هذه المرة أن الضحايا رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة وهم أجهزة ومؤسسات تحفظ كرامة الدولة ، وفي دفاعهم كطرف مدني عن هؤلاء الضحايا فهم يدافعون عن القانون وبالتالي فهم يدافعون عن الدولة التي تحملت مسؤولية توجيههم للقيام بمهام متعددة بمدينة الحسيمة مشيرا أن الدولة لا خصومة لها مع المتهمين وخصومتهم الحقيقية مع القانون الذي يسري على الجميع.

هــذا ولا زالت أطوار المحاكمة جارية حيث ستعرف مرافعات مطولة من طرف محاميي الطرف المدني للرد عن النيابة العامة وهيئة دفاع المعتقلين فيما أثير من طلبات أولية ودفوع شكلية خلال الجلسات السابقة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي محاكمة الزفزافي ناصر طبيح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العدالة والتنمية يرد على اتهام العماري بالإدمان على السفريات البرلمانية وها شنو قال | بوليتيك

العدالة والتنمية يرد على اتهام العماري بالإدمان على السفريات البرلمانية وها شنو قال

تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود | بوليتيك

تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود

وزارة الداخلية تفصح عن إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية | بوليتيك

وزارة الداخلية تفصح عن إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية

بــــالصور.. حزب الاستقلال يخلد ذكرى تقديـم وثيقة الاستقلال .. والمناسبة تجمع شمل نزار بركة و حميد شباط | بوليتيك

بــــالصور.. حزب الاستقلال يخلد ذكرى تقديـم وثيقة الاستقلال .. والمناسبة تجمع شمل ''نزار بركة'' و ''حميد شباط''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جـــات تكحلها عماتها...المغنية اللي دارت البوز بلباس مثير فدوزيم كتصور راسها كتصلي و قاتليهم ماتحكموش عليا من اللباس راه الفنانة تاهوما تيصليو | قنوات أخرى
منذ 20 دقيقة

جـــات تكحلها عماتها...المغنية اللي دارت البوز بلباس مثير فدوزيم كتصور راسها كتصلي و قاتليهم ماتحكموش عليا من اللباس راه الفنانة تاهوما تيصليو

بالفيديو..هذه آخر مستجدات جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..هذه آخر مستجدات جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

بالفيديو..ضرب feu rouge وهرب فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..ضرب feu rouge وهرب فكازا بالليل

بالفيديو...مغربيات جميلات عندهن مواهب رائعة لكن ضايعات | خارج البلاطو

بالفيديو...مغربيات جميلات عندهن مواهب رائعة لكن ضايعات

﻿

آخر المستجدات

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة | دولي
منذ 45 دقيقة

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها لمولاها+صورة | مجتمع

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة | حوادث و حقوق

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج كان فدار غفلون لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف | حوادث و حقوق

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج ''كان فدار غفلون'' لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.