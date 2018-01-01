آخر حماقات ترامب.. دعا إلى عدم استقبال مهاجرين من بلدان إفريقية وصفها ب القذرة ورحب بوافدين من دول مثل النرويج ﻿

حماقات دونالد ترامب تكاد لا تنتهي. الرئيس الأمريكي الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخرج بقرارات مثيرة ألغاها القضاء الأمريكي في زمن قياسي، خرج هذه الأيام بتصريح مثير وصف فيه بلدان إفريقية ب

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حماقات دونالد ترامب تكاد لا تنتهي. الرئيس الأمريكي الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخرج بقرارات مثيرة ألغاها القضاء الأمريكي في زمن قياسي، خرج هذه الأيام بتصريح مثير وصف فيه بلدان إفريقية ب ''الدول القذرة'' التي لا ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية استقبال مهاجريها.

ترامب الذي أمضى سنة فقط داخل البيت الأبيض، دعا خلال اجتماع عقده مع نواب من مجلس الشيوخ حول الهجرة، إلى عدم استقبال مهاجرين من هايتي والسلفادور وبلدان إفريقية أخرى نعتها بالقذرة، وذلك في رد مباشر على أحد النواب الحاضرين الذي طالبه بضرورة توفير الحماية للمهاجرين القادمين من هذه البلدان، وهو الأمر الذي لم يتقبله الرئيس الأمريكي الذي تساءل أمام هؤلاء النواب عن دوافع إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على استقبال هؤلاء المهاجرين، في الوقت الذي طالب بضرورة الترحيب بوافدين من دول أنجلوساكسونية مثل النرويج.

تصريحات نقلتها معظم الصحف الأمريكية ك ''نيويورك تايمز'' و''واشنطن بوست'' ولم ينفيها البيت الأبيض، لكنه أشار في مضمون البيان الصحفي الذي أصدره في الموضوع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناضل من أجل إيجاد حلول دائمة تجعل الولايات المتحدة الأمريكية أقوى من خلال توسيع نطاق استقبال المهاجرين القادرين على الإندماج في المجتمع الأمريكي والمساهمة في تنمية اقتصاده.

ويذكر أن تصريحات ترامب العنصرية والمناهضة لحقوق الإنسان تأتي مباشرة بعد إلغائه لبرنامج الدعم الموجه للقاصرين المتواجدين فوق التراب الأمريكي بطريقة غير شرعية، كما أنها تتزامن مع خروج مصادر إعلامية بتقارير تفيد أن إدارة ترامب تسعى منذ توليها رئاسة البيت الأبيض في 20 يناير 2017، إلى تشديد قوانين الهجرة وترحيل المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير قانونية، وهو المسعى اللاإنساني الذي أثار انتقادات واسعة وسط الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.