الريال ضحية بخله في صفقات اللاعبين ﻿

يعيش فريق ريال مدريد لكرة القدم، موسما مأساويا بسبب بخله في الصفقات التي أجراها خلال الموسم الحالي 2017-2018، حيث يحتل المركز الرابع في ''الليغا'' برصيد32 نقطة، خلف المتصدر برشلونة بـ16 نقطة.

'' شوف سبور''

يعيش فريق ريال مدريد لكرة القدم، موسما مأساويا بسبب بخله في الصفقات التي أجراها خلال الموسم الحالي 2017-2018، حيث يحتل المركز الرابع في ''الليغا'' برصيد32 نقطة، خلف المتصدر برشلونة بـ16 نقطة.

وأفادت صحيفة ''ماركا'' الإسبانية أن الفريق الملكي، يبقى الأقل إنفاقا على الصفقات بين عمالقة أوروبا في الموسم الحالي، بحيث أنفق 42.5 مليون يورو فقط، وهو مبلغ زهيد جدا، مقارنة بما أنفقه برشلونة 312.5 مليون يورو.

ويأتي في المركز الثاني للأندية الأكثر إنفاقا، مانشستر سيتي الإنجليزي (249 مليون و300 ألف يورو)، ثم باريس سان جيرمان (238 مليون يورو).

وتعاقد ريال مدريد مع ثيو هرنانديز وداني سيبايوس، وهما الثنائي الذي لا يشارك بانتظام في التشكيلة الأساسية، وفي الموسم الماضي كان التعزيز الوحيد ألفارو موراتا، ولم يشارك أيضا كلاعب أساسي، قبل أن يرحل إلى تشيلسي.

وذكرت ذات الصحيفة، أنه منذ وصول فلورنتينو بيريز إلى الرئاسة حتى موسم 2013-2014، كان النادي الأبيض هو ملك سوق الانتقالات بلا منازع، حيث أنفق بيريز في موسم 2000-2001، مبلغ 60 مليون يورو لجلب لويس فيجو، و60 مليون على لاعبين آخرين، ليصل المجموع إلى 120 مليون يورو.

وفي موسم 2009-2010 تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل مبلغ قياسي (96 مليون يورو)، وفي موسم 2013-2014 تم التعاقد مع غاريث بيل (91 مليون يورو).