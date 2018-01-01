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صادم..8 أشخاص تورطوا في اغتصاب طفل بموافقة والدته

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 11:07 صادم..8 أشخاص تورطوا في اغتصاب طفل بموافقة والدته | دولي
صادم..8 أشخاص تورطوا في اغتصاب طفل بموافقة والدته
أمر الادعاء العام في ألمانيا، أمس الخميس، بتوقيف 8 أشخاص للاشتباه في اغتصاب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ، من بينهم جندي في الجيش الألماني ووالدة الطفل وشريك حياتها.

''شوف تيفي''

أمر الادعاء العام في ألمانيا، أمس الخميس، بتوقيف 8 أشخاص للاشتباه في اغتصاب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ، من بينهم جندي في الجيش الألماني ووالدة الطفل وشريك حياتها.

وحسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' يومه الجمعة فقد أوضح الادعاء العام في مدينة فرايبورغ الألمانية، أن الشبهات تحوم حاليا حول مشاركة أم الطفل البالغة 47 عاما من العمر وشريك حياتها الذي يبلغ 37 عاما في هذه الجريمة البشعة، مشيرا إلى أن الأم وشريكها منحا المتورطين الطفل لاغتصابه مقابل مبالغ مالية.

وأكد الموقع ذاته أن بين المتورطين جنديا في الجيش الألماني يبلغ 49 عاما، وقد تم وضع الجميع رهن الحبس الاحتياطي وتتراوح أعمارهم بين 32 و43 عاما.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ألمانيا الجيش الألماني الاغتصاب

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