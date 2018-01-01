عاجل وهام لمستخدمي الواتساب..مشيتو فيها وأسرار محادثاتكم غادي تفضح ﻿

كشف تقرير نشرته وسائل إعلام بريطانية، خلال الأسبوع الجاري، أن ''الأمان'' الذي يفتخر به تطبيق التراسل الفوري الأشهر ''واتسآب'' يبقى مجرد أكذوبة.

''شوف تيفي''

كشف تقرير نشرته وسائل إعلام بريطانية، خلال الأسبوع الجاري، أن ''الأمان'' الذي يفتخر به تطبيق التراسل الفوري الأشهر ''واتسآب'' يبقى مجرد أكذوبة.

وحسب صحيفة ''الديلي تلغراف'' البريطانية فإن تطبيق ''واتسآب'' يتفاخر بأنه تطبيق لا يمكن اختراقه من أي طرف ثالث، إلا أن باحثين في أمن المعلومات اكتشفوا عن وجود ''باب خلفي'' يمكن من خلاله الولوج إلى التطبيق، وتحديدا المحادثات الجماعية والإطلاع عليها دون علم المتحدثين.

وأشار ذات الصحيفة أن باحثون في جامعة ''روهر'' الألمانية، أكدوا أن أي شخص يتحكم في ''خوادم'' واتسآب'' يمكنه اختراق أي محادثة جماعة والإطلاع عليها، وزرع أعضاء جدد بها أيضا، من دون علم المستخدمين، مشيرة إلى أن ذلك التقرير، يفتح باب التجسس على المحادثات الجماعية، من قبل قراصنة ''هاكرز'' أو بعض الجهات.