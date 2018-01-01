محمد صلاح يخرج عن صمته بخصوص حقيقة انتقاله لريال مدريد ﻿

بعدما تداولت أخبار مؤخرا تُفيد باقتراب المصري، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم محمد صلاح من ريال مدريد الإسباني، خرج المهاجم عن صمته قائلا « إنني سمعت كثيرا من الشائعات عن رحيلي إلى ريال مدريد،

شوف سبور

بعدما تداولت أخبار مؤخرا تُفيد باقتراب المصري، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم محمد صلاح من ريال مدريد الإسباني، خرج المهاجم عن صمته قائلا « إنني سمعت كثيرا من الشائعات عن رحيلي إلى ريال مدريد، ولكن الأمر لا يشغلني على الإطلاق، لأن كل تركيزي ينصب مع ليفربول ».

وأضافت وسائل إعلام رياضية، على لسان محمد صلاح « إنني سعيد جدا في ليفربول، أنتمي الآن للريدز، وأشعر بالسعادة في أنفيلد''.

تجدر الإِشارة، إلى أن محمد صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول، قادما من نادي روما الإيطالي، في الصيف الماضي، في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 37 مليون جنيه إسترليني.