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ريال بيتيس يخطط للتعاقد مع حارس المنتخب المغربي

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 10:18 ريال بيتيس يخطط للتعاقد مع حارس المنتخب المغربي | سبور
ريال بيتيس يخطط للتعاقد مع حارس المنتخب المغربي
يتجه فريق ريال بيتيس لكرة القدم، للتعاقد مع قلب دفاع ومهاجم صريح قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية إضافة إلى حارس مرمى متمكن ويتعلق الأمر بحراس عرين المنتخب المغربي الأول ويتعلق الأمر بمنير

'' شوف سبور''

يتجه فريق ريال بيتيس لكرة القدم، للتعاقد مع قلب دفاع ومهاجم صريح قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية إضافة إلى حارس مرمى متمكن ويتعلق الأمر بحراس عرين المنتخب المغربي الأول ويتعلق الأمر بمنير المحمدي و ياسين بونو.

وأكدت صحيفة ''إستاديو ديبورتيفو'' المقربة من النادي، أنه يفكر في تعزيز مراكز أخرى لكنه سينتظر حتى الصيف المقبل.

وعبر النادي الأندلسي عن رغبته في ضم بعض اللاعبين المتألقين في الليغا قصد تعزيز صفوفه في يناير، كما أعرب عن استعداده لاستعارة المغربي، أشرف حكيمي، من ريال مدريد في حال قرر زيدان تسريحه حتى يتمكن من اللعب لدقائق أكثر.

 

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شوف سبور المغرب منير المحمدي ياسين بونو

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