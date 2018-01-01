السيطرة على حريق بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي سلا ﻿

تمكنت عناصر الوقاية المدنية الإقليمية من السيطرة على حريق شب مساء أمس الخميس بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة الولجة ضواحي مدينة سلا حسبما علم لدى السلطات المحلية .

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت عناصر الوقاية المدنية الإقليمية من السيطرة على حريق شب مساء أمس الخميس بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة الولجة ضواحي مدينة سلا حسبما علم لدى السلطات المحلية .

وأوضحت المصادر أنه تمت السيطرة على الحريق، الذي اندلع حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء أمس، وإخماده حيث عبأت المديرية الإقليمية للوقاية المدنية عدة آليات للإطفاء .

وأضافت أن الحريق، الذي أتى على أزيد من طن ونصف من التبن ( حوالي 800 بالة وزن كل واحدة يناهز 20 كلغ)، لم يخلف خسائر في الأرواح .

وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.