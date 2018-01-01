 البرد بزاف في هاذ المناطق اليوم الجمعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة | دولي

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها لمولاها+صورة | مجتمع

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة | حوادث و حقوق

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج كان فدار غفلون لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف | حوادث و حقوق

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج ''كان فدار غفلون'' لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية

العدالة والتنمية يرد على اتهام العماري بالإدمان على السفريات البرلمانية وها شنو قال | بوليتيك

العدالة والتنمية يرد على اتهام العماري بالإدمان على السفريات البرلمانية وها شنو قال

بالفيديو..لعبة الحوت الأزرق تحصد ضحيتها الثامنة من الجزائر | بووز

بالفيديو..لعبة الحوت الأزرق تحصد ضحيتها الثامنة من الجزائر

تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود | بوليتيك

تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود

الراقصة مايا في فيديو جديد ومثير مع مول البندير | بووز

الراقصة مايا في فيديو جديد ومثير مع مول البندير

هذه هي الفئات الميسورة التي ستؤدي رسوم التعليم وها شحال غادي تخلص | مجتمع

هذه هي الفئات الميسورة التي ستؤدي رسوم التعليم وها شحال غادي تخلص

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

البرد بزاف في هاذ المناطق اليوم الجمعة

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 09:59 البرد بزاف في هاذ المناطق اليوم الجمعة | مجتمع
البرد بزاف في هاذ المناطق اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تكون كتل من الضباب المحلي بالقرب من السواحل والسهول الشمالية وأودية حوض ملوية خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء باردة مع تكون جليد فوق

''شوف تيفي''+''و م ع''

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تكون كتل من الضباب المحلي بالقرب من السواحل والسهول الشمالية وأودية حوض ملوية خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء باردة مع تكون جليد فوق المرتفعات والهضاب العليا خلال الصباح والليل.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع تكون كتل ضبابية محليا قرب السواحل الشمالية والوسطى خلال الليلة الموالية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي أو الشرقي عموما بجميع جهات البلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 ودرجتين بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و03 درجات بالهضاب العليا الشرقية والريف، وما بين 3 و8 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي والسهول الجنوبية للأطلس، وما بين 8 و14 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بباقي المناطق الشرقية وبالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة والرحامنة والسواحل المحيطية، وما بين 18 و23 درجة بالجنوب الشرقي وعبدة والشياظمة وتادلة وتانسيفت وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستصل ما بين 24 و29 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية السواحل الشمالية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها لمولاها+صورة | مجتمع

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها لمولاها+صورة

هذه هي الفئات الميسورة التي ستؤدي رسوم التعليم وها شحال غادي تخلص | مجتمع

هذه هي الفئات الميسورة التي ستؤدي رسوم التعليم وها شحال غادي تخلص

بالصور: التهميش والإقصاء يطال مسقط رأس رئيس الحكومة العثماني بمدينة تافراوت | مجتمع

بالصور: التهميش والإقصاء يطال مسقط رأس رئيس الحكومة العثماني بمدينة تافراوت

منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يطالبون بإلغاء تسقيف الأجر | مجتمع

منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يطالبون بإلغاء تسقيف الأجر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جـــات تكحلها عماتها...المغنية اللي دارت البوز بلباس مثير فدوزيم كتصور راسها كتصلي و قاتليهم ماتحكموش عليا من اللباس راه الفنانة تاهوما تيصليو | قنوات أخرى
منذ 22 دقيقة

جـــات تكحلها عماتها...المغنية اللي دارت البوز بلباس مثير فدوزيم كتصور راسها كتصلي و قاتليهم ماتحكموش عليا من اللباس راه الفنانة تاهوما تيصليو

بالفيديو..هذه آخر مستجدات جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..هذه آخر مستجدات جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

بالفيديو..ضرب feu rouge وهرب فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..ضرب feu rouge وهرب فكازا بالليل

بالفيديو...مغربيات جميلات عندهن مواهب رائعة لكن ضايعات | خارج البلاطو

بالفيديو...مغربيات جميلات عندهن مواهب رائعة لكن ضايعات

﻿

آخر المستجدات

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة | دولي
منذ 47 دقيقة

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها لمولاها+صورة | مجتمع

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة | حوادث و حقوق

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج كان فدار غفلون لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف | حوادث و حقوق

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج ''كان فدار غفلون'' لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.