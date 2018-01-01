البرد بزاف في هاذ المناطق اليوم الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تكون كتل من الضباب المحلي بالقرب من السواحل والسهول الشمالية وأودية حوض ملوية خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء باردة مع تكون جليد فوق

''شوف تيفي''+''و م ع''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تكون كتل من الضباب المحلي بالقرب من السواحل والسهول الشمالية وأودية حوض ملوية خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء باردة مع تكون جليد فوق المرتفعات والهضاب العليا خلال الصباح والليل.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع تكون كتل ضبابية محليا قرب السواحل الشمالية والوسطى خلال الليلة الموالية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي أو الشرقي عموما بجميع جهات البلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 ودرجتين بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و03 درجات بالهضاب العليا الشرقية والريف، وما بين 3 و8 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي والسهول الجنوبية للأطلس، وما بين 8 و14 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بباقي المناطق الشرقية وبالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة والرحامنة والسواحل المحيطية، وما بين 18 و23 درجة بالجنوب الشرقي وعبدة والشياظمة وتادلة وتانسيفت وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستصل ما بين 24 و29 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية.