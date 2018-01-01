 هام لمستخدمي الفيسبوك..هذا هو التعديل الجديد على صفحتكم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة | دولي

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها لمولاها+صورة | مجتمع

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة | حوادث و حقوق

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج كان فدار غفلون لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف | حوادث و حقوق

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج ''كان فدار غفلون'' لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية

العدالة والتنمية يرد على اتهام العماري بالإدمان على السفريات البرلمانية وها شنو قال | بوليتيك

العدالة والتنمية يرد على اتهام العماري بالإدمان على السفريات البرلمانية وها شنو قال

بالفيديو..لعبة الحوت الأزرق تحصد ضحيتها الثامنة من الجزائر | بووز

بالفيديو..لعبة الحوت الأزرق تحصد ضحيتها الثامنة من الجزائر

تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود | بوليتيك

تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود

الراقصة مايا في فيديو جديد ومثير مع مول البندير | بووز

الراقصة مايا في فيديو جديد ومثير مع مول البندير

هذه هي الفئات الميسورة التي ستؤدي رسوم التعليم وها شحال غادي تخلص | مجتمع

هذه هي الفئات الميسورة التي ستؤدي رسوم التعليم وها شحال غادي تخلص

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

هام لمستخدمي الفيسبوك..هذا هو التعديل الجديد على صفحتكم

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 09:48 هام لمستخدمي الفيسبوك..هذا هو التعديل الجديد على صفحتكم | نت 2.0
هام لمستخدمي الفيسبوك..هذا هو التعديل الجديد على صفحتكم
قامت شركة فيسبوك بإجراء تغيير كبير على موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، سيضمن للمستخدم قضاء وقت أكثر على الموقع بأفضل طريقة ممكنة، وذلك حسب ما أعلنت عنه الشركة أمس الخميس.

''شوف تيفي''

 

قامت شركة فيسبوك بإجراء تغيير كبير على موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، سيضمن للمستخدم قضاء وقت أكثر على الموقع بأفضل طريقة ممكنة، وذلك حسب ما أعلنت عنه الشركة أمس الخميس.

وكشف مارك زوكربيرغ مؤسس الموقع والرئيس التنفيذي له، أن صفحة المستخدم التي يراها عند تسجيل الدخول ''News Feed'' تعطي أولوية للتفاعلات الاجتماعية ذات المعنى على حساب المحتويات الأخرى، بمعنى أن الموقع سيركز على عرض محتويات الأصدقاء أكثر من الصفحات والشركات.

وأكد زوكربيرغ أن التغيير الجديد سيؤدي إلى تراجع الزمن الذي يقضيه المشتركون على موقع التواصل ، مبرزا أن هذه التغييرات ستستغرق وقتا طويلا لتتوفر للجميع، حيث أن المشتركين سيبدؤون برؤية محتويات أقل من الشركات والناشرين، وأكثر من الأصدقاء والأقارب بشكل تدريجي قائلا: ''إن قمنا بالشيء الصحيح، أعتقد أن ذلك سيكون أمرا جيدا بالنسبة للمجتمع وبالنسبة لشركتنا أيضا على المدى البعيد.''

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيسبوك الشركات التغيير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وهام لمستخدمي الواتساب..مشيتو فيها وأسرار محادثاتكم غادي تفضح | نت 2.0

عاجل وهام لمستخدمي الواتساب..مشيتو فيها وأسرار محادثاتكم غادي تفضح

تحــذير عالمي ..حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي | نت 2.0

تحــذير عالمي ..حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي

انفجار هاتف أيفون بمتجر آبل وهذه حصيلة المصابين | نت 2.0

انفجار هاتف أيفون بمتجر ''آبل'' وهذه حصيلة المصابين

صاحب الفايسبوك مارك يُحارب الكراهية عبر الموقع الأزرق | نت 2.0

صاحب الفايسبوك ''مارك'' يُحارب الكراهية عبر الموقع الأزرق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جـــات تكحلها عماتها...المغنية اللي دارت البوز بلباس مثير فدوزيم كتصور راسها كتصلي و قاتليهم ماتحكموش عليا من اللباس راه الفنانة تاهوما تيصليو | قنوات أخرى
منذ 22 دقيقة

جـــات تكحلها عماتها...المغنية اللي دارت البوز بلباس مثير فدوزيم كتصور راسها كتصلي و قاتليهم ماتحكموش عليا من اللباس راه الفنانة تاهوما تيصليو

بالفيديو..هذه آخر مستجدات جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..هذه آخر مستجدات جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

بالفيديو..ضرب feu rouge وهرب فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..ضرب feu rouge وهرب فكازا بالليل

بالفيديو...مغربيات جميلات عندهن مواهب رائعة لكن ضايعات | خارج البلاطو

بالفيديو...مغربيات جميلات عندهن مواهب رائعة لكن ضايعات

﻿

آخر المستجدات

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة | دولي
منذ 47 دقيقة

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها لمولاها+صورة | مجتمع

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة | حوادث و حقوق

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج كان فدار غفلون لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف | حوادث و حقوق

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج ''كان فدار غفلون'' لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.