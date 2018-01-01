هام لمستخدمي الفيسبوك..هذا هو التعديل الجديد على صفحتكم ﻿

قامت شركة فيسبوك بإجراء تغيير كبير على موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، سيضمن للمستخدم قضاء وقت أكثر على الموقع بأفضل طريقة ممكنة، وذلك حسب ما أعلنت عنه الشركة أمس الخميس.

''شوف تيفي''

قامت شركة فيسبوك بإجراء تغيير كبير على موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، سيضمن للمستخدم قضاء وقت أكثر على الموقع بأفضل طريقة ممكنة، وذلك حسب ما أعلنت عنه الشركة أمس الخميس.

وكشف مارك زوكربيرغ مؤسس الموقع والرئيس التنفيذي له، أن صفحة المستخدم التي يراها عند تسجيل الدخول ''News Feed'' تعطي أولوية للتفاعلات الاجتماعية ذات المعنى على حساب المحتويات الأخرى، بمعنى أن الموقع سيركز على عرض محتويات الأصدقاء أكثر من الصفحات والشركات.

وأكد زوكربيرغ أن التغيير الجديد سيؤدي إلى تراجع الزمن الذي يقضيه المشتركون على موقع التواصل ، مبرزا أن هذه التغييرات ستستغرق وقتا طويلا لتتوفر للجميع، حيث أن المشتركين سيبدؤون برؤية محتويات أقل من الشركات والناشرين، وأكثر من الأصدقاء والأقارب بشكل تدريجي قائلا: ''إن قمنا بالشيء الصحيح، أعتقد أن ذلك سيكون أمرا جيدا بالنسبة للمجتمع وبالنسبة لشركتنا أيضا على المدى البعيد.''