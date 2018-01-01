قرارات تاريخية يكشف عنها ''الكاف'' اتجاه الكرة الافريقية من قلب المغرب...بطولة إفريقيا على شاكلة بطولة أوروبا ﻿

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قرر خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، يوم أمس الخميس، بالدار البيضاء، تغيير موعد البطولات الإفريقية للأندية.

شوف سبور

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قرر خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، يوم أمس الخميس، بالدار البيضاء، تغيير موعد البطولات الإفريقية للأندية.

وأكدت ''وكالة الأنباء الألمانية''، أن بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، ستنطلق في الموسم المقبل، في دجنبر 2018 وتنتهي في ماي 2019، وفي 2019 ستبدأ البطولتان في شتنبر وتنتهي في ماي.

ومن جهة اخرى أفادت ذات المصادر أن الاتحاد قام بتسديد كل المستحقات المالية للحكام المختارين لإدارة المباريات التابعة للاتحاد مباشرة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاء هذا القرار تنفيذا للوعد الانتخابي لرئيس الكاف أحمد أحمد، ومن شأنه أن يقلص من العبء المالي على الاتحادات الوطنية.