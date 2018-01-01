 هذا مصير ذئب بشري اغتصب زوجة إمام مسجد بالجديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة | دولي

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها لمولاها+صورة | مجتمع

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة | حوادث و حقوق

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج كان فدار غفلون لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف | حوادث و حقوق

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج ''كان فدار غفلون'' لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية

العدالة والتنمية يرد على اتهام العماري بالإدمان على السفريات البرلمانية وها شنو قال | بوليتيك

العدالة والتنمية يرد على اتهام العماري بالإدمان على السفريات البرلمانية وها شنو قال

بالفيديو..لعبة الحوت الأزرق تحصد ضحيتها الثامنة من الجزائر | بووز

بالفيديو..لعبة الحوت الأزرق تحصد ضحيتها الثامنة من الجزائر

تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود | بوليتيك

تعزيزا للمراقبة الأمنية بالمطارات: مصالح الأمن تعتمد دليلا عمليا لموظفي الشرطة بمراكز الحدود

الراقصة مايا في فيديو جديد ومثير مع مول البندير | بووز

الراقصة مايا في فيديو جديد ومثير مع مول البندير

هذه هي الفئات الميسورة التي ستؤدي رسوم التعليم وها شحال غادي تخلص | مجتمع

هذه هي الفئات الميسورة التي ستؤدي رسوم التعليم وها شحال غادي تخلص

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

هذا مصير ذئب بشري اغتصب زوجة إمام مسجد بالجديدة

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 09:17 هذا مصير ذئب بشري اغتصب زوجة إمام مسجد بالجديدة | حوادث و حقوق
هذا مصير ذئب بشري اغتصب زوجة إمام مسجد بالجديدة
قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، خلال الأسبوع الجاري، بسجن شاب بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد تورطه قبل أشهر وبالتحديد ليلة القدر باغتصاب سبدة متزوجة.

''شوف تيفي''

قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، خلال الأسبوع الجاري، بسجن شاب بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد تورطه قبل أشهر وبالتحديد ليلة القدر باغتصاب سبدة متزوجة.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل القضية فإن الأمر يتعلق بزوجة إمام تفاجأت ليلة القدر مباشرة بعد أدائها للصلاة ودخولها لمنزلها بالشاب وهو يهاجها ويغتصبها بطريقة وحشية مستغلا غياب زوج الضحية الذي كان منهمكا بإمامة صلاة التهجد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية ومباشرة بعد الواقعة تقدمت بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي ليتم ايقاف المعني بالأمر والذي اعترف بالمنسوب إليه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجديدة الاغتصاب الصلاة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة | حوادث و حقوق

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج كان فدار غفلون لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف | حوادث و حقوق

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج ''كان فدار غفلون'' لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف

السيطرة على حريق بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي سلا | حوادث و حقوق

السيطرة على حريق بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي سلا

صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى دار الطالب ...أوهــا علاش | حوادث و حقوق

صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى ''دار الطالب'' ...أوهــا علاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جـــات تكحلها عماتها...المغنية اللي دارت البوز بلباس مثير فدوزيم كتصور راسها كتصلي و قاتليهم ماتحكموش عليا من اللباس راه الفنانة تاهوما تيصليو | قنوات أخرى
منذ 22 دقيقة

جـــات تكحلها عماتها...المغنية اللي دارت البوز بلباس مثير فدوزيم كتصور راسها كتصلي و قاتليهم ماتحكموش عليا من اللباس راه الفنانة تاهوما تيصليو

بالفيديو..هذه آخر مستجدات جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..هذه آخر مستجدات جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

بالفيديو..ضرب feu rouge وهرب فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..ضرب feu rouge وهرب فكازا بالليل

بالفيديو...مغربيات جميلات عندهن مواهب رائعة لكن ضايعات | خارج البلاطو

بالفيديو...مغربيات جميلات عندهن مواهب رائعة لكن ضايعات

﻿

آخر المستجدات

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة | دولي
منذ 47 دقيقة

صادم وبالفيديو..اغتصاب وقتل طفلة تدعى زينب وهي في طريقها لحفظ القرآن+تفاصيل مؤلمة

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها لمولاها+صورة | مجتمع

حصري..شوفو هاذ العمل البطولي والإنساني: سائق طاكسي لقى حقيبة فيها 52 مليون سنتيم بفاس ورجعها

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة | حوادث و حقوق

القرطاس يلعلع بمراكش ردا على مستعمل لقنينات الغاز المشتعلة

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج كان فدار غفلون لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية بعد 20 سنة من العشرة والقضية حامضة بزاف | حوادث و حقوق

حصري..فضيحة ستهز المغاربة..زوج ''كان فدار غفلون'' لقى فيديوهات جنسية للزوجة ديالو في مواقع إباحية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.