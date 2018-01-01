هذا مصير ذئب بشري اغتصب زوجة إمام مسجد بالجديدة ﻿

قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، خلال الأسبوع الجاري، بسجن شاب بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد تورطه قبل أشهر وبالتحديد ليلة القدر باغتصاب سبدة متزوجة.

''شوف تيفي''

قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، خلال الأسبوع الجاري، بسجن شاب بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد تورطه قبل أشهر وبالتحديد ليلة القدر باغتصاب سبدة متزوجة.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل القضية فإن الأمر يتعلق بزوجة إمام تفاجأت ليلة القدر مباشرة بعد أدائها للصلاة ودخولها لمنزلها بالشاب وهو يهاجها ويغتصبها بطريقة وحشية مستغلا غياب زوج الضحية الذي كان منهمكا بإمامة صلاة التهجد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية ومباشرة بعد الواقعة تقدمت بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي ليتم ايقاف المعني بالأمر والذي اعترف بالمنسوب إليه.