الكاف يعتمد رسميا نظاما جديدا في منافسات دوري أبطال إفريقيا ﻿

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ''كاف'' في بيان رسمي نشره مساء أمس الأربعاء عزمه تطبيق نظام جديد على منافسات دوري أبطال إفريقيا، بدء من نهاية العام الجاري، يتماشى مع النظام المعمول به في بطولات

شوف سبور

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ''كاف'' في بيان رسمي نشره مساء أمس الأربعاء عزمه تطبيق نظام جديد على منافسات دوري أبطال إفريقيا، بدء من نهاية العام الجاري، يتماشى مع النظام المعمول به في بطولات ''يويفا'' لا سيما دوري أبطال أوروبا .

ويتواجد رئيس الكاف ''أحمد أحمد'' حاليا بالمغرب منذ أسبوع للاجتماع بأعضاء اللجنة التنفيذية من أجل اتخاذ عدة قرارات، على هامش افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين يوم 13 يناير الجاري في مدينة الدار البيضاء، ومن بين أهم تلك القرارات إضافة المزيد من التغييرات على دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف البيان ''اعتمدنا بشكل رسمي النظام الجديد لدوري أبطال إفريقيا والذي سيبدأ بنهاية العام الجاري، حيث ستكون هناك قرعة قبل مباريات دور ربع النهائي لتحديد الأندية التي ستتواجه في نصف النهائي، على أن تبدأ النسخة ما بعد القادمة في شهر ديسمبر 2018 لتنتهي في شهر ماي 2019''.

يذكر أن الوداد الرياضي و الدفاع الحسني الجديدي سيمثلون المغرب في منافسات دوري أبطال إفريقيا موسم 2018 ، والتي تجرى أطوارها بعد منافسات الشان التي يحتضنها المغرب.