مغربي قريب من حمل قميص فريق نابولي الإيطالي ﻿

وصل اللاعب المغربي زين الدين مشاش لمصحة نادي نابولي الإيطالي ، لإجراء الفحص الطبي تمهيدا لتوقيعه رفقة ممثل الجنوب الإسباني الذي ألح مسؤولوه التعاقد مع اللاعب ذي الأصول المغربية .

شوف سبور

وصل اللاعب المغربي زين الدين مشاش لمصحة نادي نابولي الإيطالي ، لإجراء الفحص الطبي تمهيدا لتوقيعه رفقة ممثل الجنوب الإسباني الذي ألح مسؤولوه التعاقد مع اللاعب ذي الأصول المغربية .

وكشف موقع فوتبال إيطاليا اليوم الخميس ، أن زين الدين مشاش اللاعب السابق لنادي تولوز الفرنسي، يخضع للفحص الطبي في فريق نابولي من أجل التوقيع له خلال الانتقالات الشتوية الحالية .

وينحدر مشاش من أب مغربي وأم جزائرية ، وسبق أن تحرك مسؤولو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإقناع اللاعب مشاش ليمثل المنتخب المغربي، مستغلين توتر العلاقة بينه وبين الاتحاد الجزائري ، الشيء الذي جعل مساعد المدرب هيرفي رونار، يوسف حجي يتابع اللاعب في أزيد من مناسبة وإقناعه بحمل قميص الأسود واللعب في مونديال روسيا .

وكان نادي تولوز الفرنسي قد فسخ عقد مشاش ، بعد أن تشاجر مع مدرب الفريق دينيس زانكو، ويتمنى مدرب نابولي ماوريسيو ساري، إنهاء إجراء انتقال مشاش في أقرب وقت، من أجل التحاقه بالتدريبات واندماجه مع الفريق الجنوبي.