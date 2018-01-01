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سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها 60 ... وهذا ما قالته بالمناسبة

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 02:54 سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها 60 ... وهذا ما قالته بالمناسبة | ثقافة و فنون
سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها 60 ... وهذا ما قالته بالمناسبة
احتفلت يوم أمس الفنانة المغربية سميرة سعيد بعيد ميلادها 60، وبهذه المناسبة قرر جمهور الـ « ديفا » أن يذكرها بعرض أهم المحطات الغنائية في مشوارها الفني من خلال فيديو قصير.

شوف تيفي

 احتفلت يوم أمس الفنانة المغربية سميرة سعيد بعيد ميلادها 60، وبهذه المناسبة قرر جمهور الـ « ديفا » أن يذكرها بعرض أهم المحطات الغنائية في مشوارها الفني من خلال فيديو قصير.

هذا ونشرت سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي على المواقع التواصلية الفيديو المذكور معلقة عليه « أحلى حاجة أصحى الصبح على هدية على الواتساب فيها جزء كبير من عمرى، شكرا على كل يوم سعيد عشته معكم ».

 تجدر الإشارة، إلى أن سميرة سعيد حققت نجاحا واسعا في الساحة الفنية بفضل أغانيها أمثال يوم ورا يوم، جاني بعد يومين، روحي،مش حتنازل عنك..

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ثقافة وفنون شوف تيفي عيد ميلاد سميرة سعيد

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